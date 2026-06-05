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Глава МИД Германии обратился со срочным призывом к Путину - РИА Новости, 05.06.2026
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08:38 05.06.2026
Глава МИД Германии обратился со срочным призывом к Путину

Вадефуль призвал Путина начать переговоры об урегулировании с участием Европы

© AP Photo / Mindaugas KulbisГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Владимира Путина начать процесс переговоров о мире на Украине.
  • По мнению министра, конфликт достиг точки, когда его необходимо срочно завершить.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Владимира Путина запустить процесс переговоров о мире на Украине с участием Европы, передает немецкий телеканал n-tv.
«
"Пришло время сесть за стол переговоров", — приводят слова министра.
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По его мнению, конфликт достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.
Накануне Путин заявил на встрече руководителями международных информагентств, что мирные соглашения от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода. Президент при этом отметил, что вопрос, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины, — это вопрос для юристов и юридического анализа.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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