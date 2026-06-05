В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара («Пашковский»).
- Ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты. Аэропорты Геленджика и Краснодара ("Пашковский") принимают и отправляют рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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