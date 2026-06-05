"Сделают из чехов идиотов": Гашека взбесил Матч звезд НХЛ с россиянами

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"Мы не можем допустить, чтобы заокеанская лига сделала и из чешских игроков полезных идиотов. Обязанность всех хоккейных ассоциаций, чьи игроки могли бы быть частью команды "Сборная мира", как можно скорее осудить эту очередную попытку НХЛ прорекламировать Россию", - приводит слова Гашека iSport.