Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доминик Гашек раскритиковал обновленный формат Матча звезд НХЛ с участием россиян.
- В 2027 году в рамках Матча звезд состоится турнир национальных сборных в формате «3 на 3», в котором сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Швеции и сборная мира, в состав которой войдут в том числе российские игроки.
- Мероприятие пройдет 5–6 февраля в Нью-Йорке на домашней арене «Айлендерс».
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал обновленный формат Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием россиян и призвал все хоккейные ассоциации осудить изменение формата.
НХЛ изменила формат проведения Матча звезд, в 2027 году в его рамках состоится турнир национальных сборных в формате "3 на 3". На турнире сыграют сборные США, Канады, Финляндии и Швеции, а также сборная мира, в которую, по словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, войдут в том числе российские игроки.
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"Мы не можем допустить, чтобы заокеанская лига сделала и из чешских игроков полезных идиотов. Обязанность всех хоккейных ассоциаций, чьи игроки могли бы быть частью команды "Сборная мира", как можно скорее осудить эту очередную попытку НХЛ прорекламировать Россию", - приводит слова Гашека iSport.
Мероприятие пройдет 5-6 февраля в Нью-Йорке на домашней арене "Айлендерс".