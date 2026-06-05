Гарбузов: сервисный центр ремонту литий-ионных батарей создадут в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Создание сервисного центра по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей в Москве позволит повысить уровень технологической независимости города, сообщил министр столичного правительства, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он появится в особой экономической зоне "Технополис Москва". Соответствующее соглашение подписали Гарбузов и генеральный директор ООО "Рэнера" Анастасия Михайлова на полях XXIX Петербургского международного экономического форума.

"Москва развивает инфраструктуру электротранспорта и поддерживает высокотехнологичные промышленные проекты. Создание сервисного центра по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей позволит повысить уровень технологической независимости, сформировать новые компетенции в городе и обеспечить качественный сервис для современной городской техники и электроэнергетики в целом. Запуск центра запланирован на конец 2026 года", — приводит пресс-служба слова Гарбузова.

Центр будет обслуживать, диагностировать и ремонтировать литий-ионные батареи — как обычные, для частного использования, так и более мощные. В нем также будут проводить техническое обслуживание электробусов ГУП "Мосгортранс", обновлять программное обеспечение, выполнять ремонты тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей "КАМА Атом", "Москвич" и стационарных накопителей энергии.

Кроме того, планируется развивать цифровые решения для мониторинга состояния батарей, внедрять системы, которые предсказывают поломки по телеметрии, и создавать мобильные бригады для быстрой помощи на дорогах Москвы. Отдельное внимание уделят отечественному программному обеспечению для систем накопления энергии и подготовке правил их безопасной работы в городе.

На базе центра также организуют стажировки, практики и образовательные программы. Там будут учить специалистов работать с системами накопления энергии и обслуживать высокотехнологичное оборудование.

Михайлова указала, что развитие электротранспорта и систем накопления энергии требует создания современной сервисной инфраструктуры. Формирование таких центров позволит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию аккумуляторных систем, а также станет важным шагом для развития отечественных технологий и укрепления технологического суверенитета.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает более 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты свыше 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам и налоговые льготы.

Столица создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск инновационной продукции. Системы накопления электроэнергии являются неотъемлемым элементом национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии".

Ранее на XXIX Петербургского международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин подписал меморандум о создании первого в России центра испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла в ОЭЗ "Технополис Москва". Кроме того, заключено соглашение о строительстве высокотехнологичного завода по выпуску живых вакцин от ветряной оспы, ротавируса, кори, краснухи и паротита. Новое предприятие запустят в 2029 году.