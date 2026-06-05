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Гарбузов: в Москве сформируют навыки в области аккумуляторных технологий - РИА Новости, 05.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:30 05.06.2026
Гарбузов: в Москве сформируют навыки в области аккумуляторных технологий

Гарбузов: в Москве сформируют компетенции в области аккумуляторных технологий

© Фото : Пресс-служба ДИППВ Москве сформируют навыки в области аккумуляторных технологий
В Москве сформируют навыки в области аккумуляторных технологий - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Москве сформируют навыки в области аккумуляторных технологий
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Реализация соглашения в области аккумуляторных технологий позволит сформировать в Москве компетенции в данной сфере, а также повысить безопасность и надежность продукции, сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
Федеральная служба по аккредитации, департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и ООО "РЭНЕРА" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере оценки соответствия и сертификации систем накопления электроэнергии и их компонентов. Документ подписали на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.
"Создание современной системы аккредитации и сертификации накопителей энергии — это ключевой элемент развития новой промышленной инфраструктуры Москвы. Реализация соглашения позволит сформировать в столице компетенции полного цикла в области аккумуляторных технологий, повысить безопасность и надежность продукции, а также укрепить технологический суверенитет страны в стратегически важной отрасли", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Соглашение направлено на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, включая электромашиностроение, электронную промышленность и производство систем накопления энергии. Документ предусматривает формирование современной сервисной и испытательной инфраструктуры для литий-ионных аккумуляторных батарей. Это позволит достичь технологического суверенитета в указанных отраслях, обеспечить импортозамещение, повысить безопасность эксплуатации и эффективность жизненного цикла аккумуляторных систем.
Руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач отметил, что задача организации — обеспечить доверие к результатам испытаний и сертификации. Подписанное соглашение формирует основу совместной работы. Это важный шаг для укрепления технологического суверенитета России в сфере систем накопления электроэнергии и их компонентов, считает Вольвач.
Федеральная служба по аккредитации обеспечит методологическую и информационную поддержку, а также проинформирует стороны об актуальных требованиях законодательства и критериях аккредитации. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы поможет в реализации проекта на уровне города, включая взаимодействие с профильными ведомствами, и примет участие в подготовке инициатив по изменению законодательства и нормативно-технической базы. ООО "РЭНЕРА" сосредоточится на развитии испытательной базы, обеспечит подготовку и повышение квалификации персонала, а также внедрит систему менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Генеральный директор ООО "РЭНЕРА" Анастасия Михайлова указала, что системная работа с Росаккредитацией и правительством Москвы — это возможность выстроить прозрачную экосистему сертификации в стратегически важной отрасли. Объединение отраслевой экспертизы, регуляторных компетенций и инфраструктурных ресурсов столицы позволит сформировать новые стандарты качества и безопасности, а также ускорить внедрение отечественных решений в сфере накопления энергии.
Отдельное внимание будет уделено поддержке процедур аккредитации и сертификации, а также развитию испытательных мощностей. Соглашение заключено сроком на пять лет.
Москва продолжает создавать базу для технологического суверенитета страны в соответствии с целями нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии".
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал меморандум о создании первого в России центра испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла в особой экономической зоне "Технополис Москва".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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