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За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим, заявил Галузин - РИА Новости, 05.06.2026
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11:34 05.06.2026 (обновлено: 12:40 05.06.2026)
За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим, заявил Галузин

Галузин: за атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский нацистский режим

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Галузин
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Михаил Галузин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский режим.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Киевский нацистский режим, узурпировавший власть, стоит за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников по двум зерновозам в Азовском море 5 июня погибли пять моряков - граждан Азербайджана.
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"Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов, воздушных, морских, атакует мирные гражданские суда в акватории Черного моря, Средиземного моря. Это известная страна, вернее режим, узурпировавший власть в этой стране, режим нацистский, опасный, опасный для всех", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на просьбу прокомментировать удары БПЛА по зерновозам в Азовском море.
"От этого режима исходят волны террора, незаконных поставок оружия", - подчеркнул дипломат.
Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат подтвердил, что речь о киевском режиме.
Галузин выразил соболезнования родным и близким погибших азербайджанских моряков.
"Гибель людей - это всегда трагедия, всегда горе для родных и близких", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Азовское мореМихаил ГалузинРоссияЧерное море
 
 
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