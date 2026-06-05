За атаками БПЛА в Азовском море стоит киевский режим, заявил Галузин

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский режим.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Киевский нацистский режим, узурпировавший власть, стоит за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников по двум зерновозам в Азовском море 5 июня погибли пять моряков - граждан Азербайджана

"Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов, воздушных, морских, атакует мирные гражданские суда в акватории Черного моря Средиземного моря . Это известная страна, вернее режим, узурпировавший власть в этой стране, режим нацистский, опасный, опасный для всех", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на просьбу прокомментировать удары БПЛА по зерновозам в Азовском море.

"От этого режима исходят волны террора, незаконных поставок оружия", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат подтвердил, что речь о киевском режиме.

Галузин выразил соболезнования родным и близким погибших азербайджанских моряков.

"Гибель людей - это всегда трагедия, всегда горе для родных и близких", - отметил он.