Краткий пересказ от РИА ИИ Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что подготовка новых санкций США против России противоречит их заявлениям о перспективах двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Подготовка США новых санкций против России несколько противоречит их заявлениям о перспективах двустороннего сотрудничества как только конфликт на Украине будет урегулирован, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Палата представителей США ранее одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ

"Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.

"Пока мы видим нагнетание санкционного давления, уже собственно в исполнении администрации Трампа, а не просто продолжение санкций, введенных администрацией Байдена", - подчеркнул дипломат.