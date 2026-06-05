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МИД прокомментировал подготовку новых американских санкций - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:32 05.06.2026 (обновлено: 10:54 05.06.2026)
МИД прокомментировал подготовку новых американских санкций

Галузин: подготовка США новых антироссийских санкций противоречит их заявлениям

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ.
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что подготовка новых санкций США против России противоречит их заявлениям о перспективах двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Подготовка США новых санкций против России несколько противоречит их заявлениям о перспективах двустороннего сотрудничества как только конфликт на Украине будет урегулирован, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Палата представителей США ранее одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ.
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"Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
"Пока мы видим нагнетание санкционного давления, уже собственно в исполнении администрации Трампа, а не просто продолжение санкций, введенных администрацией Байдена", - подчеркнул дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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