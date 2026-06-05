В МИД призвали Европу выдвинуть конкретные идеи для диалога по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что европейцы должны выдвинуть конкретные идеи для переговоров по Украине.
- По словам представителя МИД РФ, язык ультиматумов не позволит начать предметный диалог с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Европейцы должны выдвинуть конкретные идеи для переговоров по Украине, Россия даст им оценку, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Другой вопрос, с чем идут европейцы к нам… Язык (ультиматумов - ред.) не пройдет с Россией, не позволит начать предметный диалог. Это однозначно. Если они хотят искренне диалог, то должны выдвинуть конкретные идеи. Мы посмотрим, стоят ли эти идеи того, чтобы их обсуждать, или нет", - сказал представитель МИД журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.