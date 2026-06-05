МИД: если Европа хочет переговоров с Россией, она знает, куда обратиться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что если европейцы хотят переговоров с Россией, они знают, куда обратиться.
- Михаил Галузин подчеркнул, что Россия от переговоров не уходит.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Если европейцы хотят переговоров с Россией, они знают, куда обратиться, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим", - сказал Галузин журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.