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Юношеская сборная России по футболу обыграла Тунис в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
21:12 05.06.2026
Юношеская сборная России по футболу обыграла Тунис в товарищеском матче

Юношеская сборная России по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юношеская сборная России до 15 лет одержала победу над сборной Туниса со счетом 2:1.
  • Следующий товарищеский матч между юношескими сборными России и Туниса запланирован на 8 июня.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Юношеская сборная России в возрастной категории до 15 лет одержала победу над сверстниками из Туниса.
Встреча в тунисском городе Бадро завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. В составе победителей мячи забили Александр Ольховский (31-я минута) и Егор Люсин (40).
Юношеские сборные России и Туниса проведут еще один товарищеский матч 8 июня.
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