Юношеская сборная России по футболу обыграла Тунис в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юношеская сборная России до 15 лет одержала победу над сборной Туниса со счетом 2:1.
- Следующий товарищеский матч между юношескими сборными России и Туниса запланирован на 8 июня.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Юношеская сборная России в возрастной категории до 15 лет одержала победу над сверстниками из Туниса.
Встреча в тунисском городе Бадро завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. В составе победителей мячи забили Александр Ольховский (31-я минута) и Егор Люсин (40).
Юношеские сборные России и Туниса проведут еще один товарищеский матч 8 июня.