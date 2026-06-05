Юношеская сборная России по футболу обыграла Тунис в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ Юношеская сборная России до 15 лет одержала победу над сборной Туниса со счетом 2:1.

Следующий товарищеский матч между юношескими сборными России и Туниса запланирован на 8 июня.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Юношеская сборная России в возрастной категории до 15 лет одержала победу над сверстниками из Туниса.

Встреча в тунисском городе Бадро завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России. В составе победителей мячи забили Александр Ольховский (31-я минута) и Егор Люсин (40).