В "АвтоВАЗе" назвали дату запуска производства гибридных фургонов SKM

Краткий пересказ от РИА ИИ «АвтоВАЗ» совместно с партнерами по бренду SKM планирует в 2027 году запустить производство гибридной версии грузовых фургонов SKM.

Обсуждение гибридных пассажирских версий SKM с партнерами пока не привело к согласию.

Вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин выразил недоверие к успешности полностью электрических моделей и сосредоточенность на развитии гибридов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно с партнерами по бренду SKM рассчитывает в 2027 году запустить производство гибридной версии фургонов SKM, заявил РИА Новости вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ.

"Мы совместно с партнером по SKM смотрим гибрид. Они должны в текущем году у себя его запустить, и мы, по идее, на следующий год должны у нас готовить производство как раз с учетом локализации", - сказал он.

Топ-менеджер уточнил, что речь идет именно о грузовых версиях SKM. "По пассажирским мы пока с партнерами в дискуссии, еще пока точку соприкосновения не нашли", - добавил Костромин.

Он также отметил, что не верит в успешность полностью электрических моделей, а сконцентрирован именно на развитии гибридов, в том числе на платформе Lada Azimut.

"В "электрички" не верю, если статистику смотреть, то на уровне одного процента (по доле рынка - ред.) "электрички" так и держатся, а гибриды растут. К следующему году, может быть, уже 15% доля рынка будет гибридов всех суммарно", - пояснил вице-президент " АвтоВАЗа ".