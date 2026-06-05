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В "АвтоВАЗе" назвали дату запуска производства гибридных фургонов SKM - РИА Новости, 05.06.2026
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03:55 05.06.2026 (обновлено: 06:18 05.06.2026)
В "АвтоВАЗе" назвали дату запуска производства гибридных фургонов SKM

Костромин: "АвтоВАЗ" хочет запустить производство фургонов SKM в 2027 году

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкЗапуск производства на предприятии "АвтоВАЗ"
Запуск производства на предприятии АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Платонов
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Запуск производства на предприятии "АвтоВАЗ". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» совместно с партнерами по бренду SKM планирует в 2027 году запустить производство гибридной версии грузовых фургонов SKM.
  • Обсуждение гибридных пассажирских версий SKM с партнерами пока не привело к согласию.
  • Вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин выразил недоверие к успешности полностью электрических моделей и сосредоточенность на развитии гибридов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" совместно с партнерами по бренду SKM рассчитывает в 2027 году запустить производство гибридной версии фургонов SKM, заявил РИА Новости вице-президент компании Дмитрий Костромин в кулуарах ПМЭФ.
"Мы совместно с партнером по SKM смотрим гибрид. Они должны в текущем году у себя его запустить, и мы, по идее, на следующий год должны у нас готовить производство как раз с учетом локализации", - сказал он.
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Топ-менеджер уточнил, что речь идет именно о грузовых версиях SKM. "По пассажирским мы пока с партнерами в дискуссии, еще пока точку соприкосновения не нашли", - добавил Костромин.
Он также отметил, что не верит в успешность полностью электрических моделей, а сконцентрирован именно на развитии гибридов, в том числе на платформе Lada Azimut.
"В "электрички" не верю, если статистику смотреть, то на уровне одного процента (по доле рынка - ред.) "электрички" так и держатся, а гибриды растут. К следующему году, может быть, уже 15% доля рынка будет гибридов всех суммарно", - пояснил вице-президент "АвтоВАЗа".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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