В Москве пройдет международный форум, посвященный коммуникациям

МОСКВА, 5 июн - пресс-служба АКОС. Второй международный форум "Стратегические коммуникации" состоится 30 июня в Москве в Цифровом деловом пространстве (ЦДП, Покровка, 47).

Форум проводится по инициативе Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) при поддержке МИНЭК РФ, МИД РФ, целевых Комитетов ГД и СФ ФС РФ, ЦСР, АСИ, отраслевых ассоциаций и партнеров. Форум направлен на развитие отечественной экономики инструментами коммуникаций и освоение российскими специалистами современных коммуникационных технологий. Участие в форуме бесплатное.

Коммуникационные активы (коммуникационная стратегия, репутация, бренд, digital-присутствие, медиаресурсы, нейрокапитал и др.) стремительно растут в цене и оказывают прямое влияние на рынки, региональные экономические экосистемы и мировую экономику в целом. Скорость изменений, прежде всего, технологических, такова, что глобальная инфраструктура коммуникаций пересобирается в режиме реального времени. Коммуникации больше нельзя воспринимать как способ сопровождения. Они переместились в центры принятия решений, сравнялись по значимости с главными операционными и финансовыми активами, стали стратегической функцией управления на всех уровнях. Эффективное управление коммуникациями сегодня — ключевой фактор роста, финансовой устойчивости, клиентской лояльности, управления рисками, конкурентоспособности, привлечения инвестиций.

Форум собирает ведущих экспертов для обсуждения сценариев реагирования на эти изменения, актуальных исследований и аналитики, конкретных коммуникационных инструментов (от мягкой коммуникационной дипломатии до ИИ). Спикеры и участники форума — представители органов власти, крупного бизнеса и МСП, компаний-консультантов и агентского бизнеса, сферы образования, международных партнерских организаций, профессиональных ассоциаций, независимые эксперты. Как управлять современными изменениями в сфере коммуникаций и избегать ошибок, стоимость которых может быть равна стоимость бизнеса? Как повысить эффективность использования практического инструментария, поддерживать средствами коммуникаций отечественные бренды, гражданские инициативы, национальные приоритеты? Как минимизировать негативные информационные явления, затрагивающие интересы российского частного сектора и экономики? Эксперты форума обсудят коммуникации как сквозной инструмент увеличения стоимости нематериальных активов и эффективности бизнеса всех масштабов, особенности продвижения российских брендов на внутреннем и на внешних рынках, сценарии усиления репутационного веса и суверенитета России.

На форуме будут впервые представлены специально подготовленные АКОС и партнерами экспертные продукты: исследование современного этапа внедрения ИИ в коммуникации; аналитический доклад “Нарративы российского PR”; Кодекс практик добросовестного взаимодействия заказчиков и исполнителей на рынке коммуникационных услуг; исследование “PR-закупки в цифрах” (анализ тендеров в сфере коммуникационных услуг совместно с Росэлторгом); исследование почасовых ставок и зарплат специалистов-коммуникаторов; Карта PR-образования; Гайд по коммуникационным исследованиям; итоги исследования “Личный бренд топ-менеджера” (Ассоциация менеджеров при участии АКОС); региональная инициатива АКОС; исторические спецпроекты при поддержке АКОС — Истоки русского PR и ПешКОММ. Издательство МИФ сформирует профессиональную электронную библиотеку книг и вебинаров по тематике форума. Все участники получат бесплатный доступ к электронной библиотеке.

Форум позволит организовать прямой диалог всех заинтересованных сторон, влияющих на развитие коммуникаций и актуализировать отраслевую повестку, основные факторы и условия, содействующие развитию профессионального прозрачного рынка коммуникаций. Основные выводы и итоги будут включены в резолюцию форума, которая рассылается российским и международным партнерам и используется для дальнейшего уточнения повестки сотрудничества. Форум развивается как постоянно действующая экспертная площадка. Ее эффекты оказывают влияние на отрасль и международное профессиональное сообщество, в том числе, за рамками мероприятия.

Программа форума разделена на несколько основных треков: трек экспертных обсуждений, общения и консультаций; трек пленарных дискуссий; трек параллельных экспертных дискуссий; трек семинаров и мастер-классов; молодежный трек; трек церемоний; трек международных переговоров.

Трек экспертных обсуждений, общения и консультаций. Пространство для экспертного общения и консультаций / Презентации спецпроектов: ПешКомм и Истоки русского PR / Лаборатория коммуникаций: экспресс-разборы кейсов, разработка коммуникационных решений бизнес-задач / Книжная гостиная от издательства МИФ: розыгрыши и знакомство с лучшими деловыми изданиями по бизнесу, маркетингу, коммуникациям, лидерству и управлению командами, с информацией об образовательных курсах, электронной библиотеке и корпоративных программах / Медиагостиная: мини-интервью с гостями, участниками и спикерами / Маленькие фабрики большого креатива.

Трек пленарных дискуссий. Пленарная сессия “Коммуникации — глобальная инфраструктура”: развитие отрасли коммуникаций как фактор усиления информационного веса и суверенитета российского бизнеса / Стратегическая сессия “Бренд по-русски”: как не копировать западное, а делать свое? / Международная сессия “Глобальные коммуникации — глобальные выгоды”: “мягкие” коммуникации — новая нефть интеграции / Открытое совещание Консультативного совета АКОС и глав отраслевых ассоциаций в сфере коммуникаций – членов Координационного совета коммуникационных индустрий при ОП РФ “Корпоративные коммуникации. Замороженные активы“.

Трек семинаров и мастер-классов. Специальный семинар для пресс-секретарей, представляющих региональные центры "Мой бизнес" и региональные ресурсные центры развития креативных индустрий в партнерстве с министерством экономического развития России / Открытые мастер-классы по коммуникациям для МСП и не только (Как локальный маркетинг помогают брендам развиваться / Карты, чаты и офлайн: как малому бизнесу продвигаться без большого бюджета / Бренды не убеждают — они внедряют идеи в подсознание / Как понять потребности ЦА, чтобы запустить успешный продукт / 5 уровней сложности коммуникационной аналитики).