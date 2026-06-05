Финляндия объявила о создании штаба передовых сухопутных войск НАТО

"В начале срока полномочий правительства (Финляндии – ред.) мы объявили о своей цели – создании передовых сухопутных войск НАТО в стране. Прогресс был быстрым, и завтра эти войска будут официально созданы", - приводятся в тексте сообщения слова главы оборонного ведомства республики Антти Хяккянена, который назвал создание FLF Finland важным шагом в процессе укрепления обороны Финляндии и северного фланга альянса.