Финляндия объявила о создании штаба передовых сухопутных войск НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штаб передовых сухопутных войск НАТО начнет работу в Рованиеми на севере Финляндии 6 июня 2026 года, заявили в Министерстве Обороны Финляндии.
- В создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
- Шведская батальонная боевая группа составит костяк FLF, а общую численность передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии доведут до уровня бригады.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Штаб передовых сухопутных войск НАТО начнет работу в городе Рованиеми на севере Финляндии в субботу, 6 июня, сообщает министерство обороны республики.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (FLF) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Минобороны Финляндии информировало, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия, а их штаб разместится в Рованиеми.
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"Штаб передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии (FLF Finland) официально начнет работу в субботу, 6 июня 2026 года. Многонациональный штаб (будет расположен – ред.) в Рованиеми", - говорится в сообщении ведомства.
Создаваемый в Рованиеми штаб и подчиненная ему шведская боевая группа в составе батальона, расквартированная на военной базе в Бодене на севере Швеции, будут непосредственно подчинены главнокомандующему объединенных сил НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу. Шведская батальонная боевая группа, насчитывающая около 600 человек, также составит костяк FLF. В дальнейшем, общая численность передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии будет доведена до уровня бригады, уточняет минобороны.
"В начале срока полномочий правительства (Финляндии – ред.) мы объявили о своей цели – создании передовых сухопутных войск НАТО в стране. Прогресс был быстрым, и завтра эти войска будут официально созданы", - приводятся в тексте сообщения слова главы оборонного ведомства республики Антти Хяккянена, который назвал создание FLF Finland важным шагом в процессе укрепления обороны Финляндии и северного фланга альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.