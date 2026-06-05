Миру нужна современная и гибкая финансовая архитектура, заявил Путин

"Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ПМЭФ.