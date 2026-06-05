Миру нужна современная и гибкая финансовая архитектура, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура.
- Инструменты такой архитектуры должны снижать издержки, ускорять расчеты и расширять доступ к финансированию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград, заявил президент России Владимир Путин.
"Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.