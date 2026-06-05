Рейтинг@Mail.ru
Перед Музеем декоративного искусства открылся летний фестиваль "Русский КоТ - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:43 05.06.2026
Перед Музеем декоративного искусства открылся летний фестиваль "Русский КоТ

В Москве открылся уличный фестиваль "Русский КоТ", все мероприятия бесплатные

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим СуворовФестиваль "Русский КоТ"
Фестиваль Русский КоТ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В саду усадьбы Остермана открылся городской фестиваль «Русский КоТ», который проработает до 30 августа.
  • Фестиваль выстроен по принципу еженедельного тематического цикла и охватывает различные аспекты русской культуры, включая театрализованные перформансы и аудиоспектакли.
  • Главным арт-объектом фестиваля стала гигантская фигура Кота Баюна с медиаинсталляцией внутри, созданная бюро «Никола-Ленивец».
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В саду усадьбы Остермана перед зданием Всероссийского музея декоративного искусства открылся городской фестиваль "Русский КоТ" — бесплатная культурная площадка, которая проработает до 30 августа.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим СуворовФестиваль "Русский КоТ"
Фестиваль Русский КоТ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
Фестиваль "Русский КоТ"
"Название фестиваля – игра слов "КоД-КоТ" – отсылает к миссии музея с крупнейшей в России коллекцией народного и декоративного искусства, а также обозначает символ площадки и центральный объект – Кот Баюн, персонаж русских сказок, хранитель традиций и памяти веков", — отмечают организаторы мероприятия.
Культурную программу открыло выступление музыкальных проектов Zventa Sventana и "Перелет", юные учащиеся студии Анны Ардовой представили спектакль "Я больше не увидел Асю". Ярким событием стал перформанс "В поисках смысла", в котором переплелись образы видеоинсталляции, навеянной русской культурой, и поэтические образы классической литературы и философии. Также в рамках специальной программы "Чаепитие у Остермана" показали театрализованные перформансы по мотивам произведений Чехова, Островского, Сологуба, Аверченко и Тэффи.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим СуворовФестиваль "Русский КоТ"
Фестиваль Русский КоТ
Фестиваль "Русский КоТ"
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
1 из 7
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов

На фестивале "Русский КоТ"

Фестиваль Русский КоТ

На фестивале "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
2 из 7
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов

Фестиваль "Русский КоТ" в саду усадьбы Остермана

Фестиваль Русский КоТ

Фестиваль "Русский КоТ" в саду усадьбы Остермана

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
3 из 7
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов

Участницы фестиваля "Русский КоТ"

Фестиваль Русский КоТ

Участницы фестиваля "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
4 из 7
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов

Гости фестиваля "Русский КоТ"

Фестиваль Русский КоТ

Гости фестиваля "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
5 из 7
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов

Вход на фестиваль "Русский КоТ"

Фестиваль Русский КоТ

Вход на фестиваль "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
6 из 7
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим СуворовФестиваль "Русский КоТ"
Фестиваль Русский КоТ
Фестиваль "Русский КоТ"
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
7 из 7
Фестиваль "Русский КоТ"
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
1 из 7

На фестивале "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
2 из 7

Фестиваль "Русский КоТ" в саду усадьбы Остермана

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
3 из 7

Участницы фестиваля "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
4 из 7

Гости фестиваля "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
5 из 7

Вход на фестиваль "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
6 из 7
Фестиваль "Русский КоТ"
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
7 из 7
Фестиваль выстроен по принципу еженедельного тематического цикла и охватывает весь спектр русской культуры: "РасСКАЗываем. Старая сказка на новый лад!", "Свистопляска", "Шито-вышито", "Пир на весь мир", "Придумано и сделано в России" и другие темы. Совместно с фестивалем "Усадьбы Москвы" музей представит аудиоспектакль о графе Остермане к его 300-летию и лекции, а в рамках программы "Московское чаепитие" регулярно будут проходить дегустации чая "Москва".
Архитектурную концепцию фестивальной территории разработало бюро
"8 линий" под руководством куратора "Архстояния" и "Арт-Овраг" Антона Кочуркина. Главным арт-объектом стала гигантская фигура Кота Баюна, созданная бюро "Никола-Ленивец" по технологии Николая Полисского, внутри фигуры — медиаинсталляция со звуковым и визуальным погружением.
Все мероприятия фестиваля бесплатные. На часть событий нужна предварительная регистрация.
Фестиваль славянского искусства Русское поле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Скучно не будет: главные фестивали столичного лета — 2026
1 июня, 08:00
 
КультураНиколай ПолисскийРоссиякуда сходитьчто посмотретьМоскваНовости культурыМузеиМузыкаТеатрИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала