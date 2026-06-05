Перед Музеем декоративного искусства открылся летний фестиваль "Русский КоТ

Краткий пересказ от РИА ИИ В саду усадьбы Остермана открылся городской фестиваль «Русский КоТ», который проработает до 30 августа.

Фестиваль выстроен по принципу еженедельного тематического цикла и охватывает различные аспекты русской культуры, включая театрализованные перформансы и аудиоспектакли.

Главным арт-объектом фестиваля стала гигантская фигура Кота Баюна с медиаинсталляцией внутри, созданная бюро «Никола-Ленивец».

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В саду усадьбы Остермана перед зданием Всероссийского музея декоративного искусства открылся городской фестиваль "Русский КоТ" — бесплатная культурная площадка, которая проработает до 30 августа.

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Фестиваль "Русский КоТ"

"Название фестиваля – игра слов "КоД-КоТ" – отсылает к миссии музея с крупнейшей в России коллекцией народного и декоративного искусства, а также обозначает символ площадки и центральный объект – Кот Баюн, персонаж русских сказок, хранитель традиций и памяти веков", — отмечают организаторы мероприятия.

Культурную программу открыло выступление музыкальных проектов Zventa Sventana и "Перелет", юные учащиеся студии Анны Ардовой представили спектакль "Я больше не увидел Асю". Ярким событием стал перформанс "В поисках смысла", в котором переплелись образы видеоинсталляции, навеянной русской культурой, и поэтические образы классической литературы и философии. Также в рамках специальной программы "Чаепитие у Остермана" показали театрализованные перформансы по мотивам произведений Чехова, Островского, Сологуба, Аверченко и Тэффи.

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Фестиваль "Русский КоТ" Фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 1 из 7 © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов На фестивале "Русский КоТ" На фестивале "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 2 из 7 © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Фестиваль "Русский КоТ" в саду усадьбы Остермана Фестиваль "Русский КоТ" в саду усадьбы Остермана © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 3 из 7 © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Участницы фестиваля "Русский КоТ" Участницы фестиваля "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 4 из 7 © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Гости фестиваля "Русский КоТ" Гости фестиваля "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 5 из 7 © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Вход на фестиваль "Русский КоТ" Вход на фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 6 из 7 © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Фестиваль "Русский КоТ" Фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 7 из 7 Фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 1 из 7 На фестивале "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 2 из 7 Фестиваль "Русский КоТ" в саду усадьбы Остермана © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 3 из 7 Участницы фестиваля "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 4 из 7 Гости фестиваля "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 5 из 7 Вход на фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 6 из 7 Фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов 7 из 7

Фестиваль выстроен по принципу еженедельного тематического цикла и охватывает весь спектр русской культуры: "РасСКАЗываем. Старая сказка на новый лад!", "Свистопляска", "Шито-вышито", "Пир на весь мир", "Придумано и сделано в России" и другие темы. Совместно с фестивалем "Усадьбы Москвы" музей представит аудиоспектакль о графе Остермане к его 300-летию и лекции, а в рамках программы "Московское чаепитие" регулярно будут проходить дегустации чая "Москва".

Архитектурную концепцию фестивальной территории разработало бюро

"8 линий" под руководством куратора "Архстояния" и "Арт-Овраг" Антона Кочуркина. Главным арт-объектом стала гигантская фигура Кота Баюна, созданная бюро "Никола-Ленивец" по технологии Николая Полисского, внутри фигуры — медиаинсталляция со звуковым и визуальным погружением.