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Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Монако - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Формула-1
 
19:18 05.06.2026
Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Монако

© Фото : соцсети "Феррари"Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : соцсети "Феррари"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Льюис Хэмилтон из «Феррари» показал лучшее время во второй свободной практике шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.
  • Сессия была прервана красным флагом из-за проблем с тормозами у мексиканского пилота «Кадиллака» Серхио Переса.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" показал лучшее время во второй свободной практике шестого этапа "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит на городской трассе в Монте-Карло.
Хэмилтон проехал 34 круга, его лучшее время составило 1 минуту 13,026 секунды. Второе время показал его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (отставание - 0,111 секунды), третье - нидерландец Макс Ферстаппен (+0,168) из "Ред Булл".
Сессия была прервана красным флагом за четыре с половиной минуты до конца. По ходу круга у мексиканского пилота "Кадиллака" Серхио Переса загорелись тормоза. Практика была возобновлена за две минуты до ее окончания.
Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье.
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Формула-1Льюис ХэмилтонШарль ЛеклерМакс ФерстаппенФеррари
 
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