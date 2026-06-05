Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британец Льюис Хэмилтон из «Феррари» показал лучшее время во второй свободной практике шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.
- Сессия была прервана красным флагом из-за проблем с тормозами у мексиканского пилота «Кадиллака» Серхио Переса.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" показал лучшее время во второй свободной практике шестого этапа "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит на городской трассе в Монте-Карло.
Хэмилтон проехал 34 круга, его лучшее время составило 1 минуту 13,026 секунды. Второе время показал его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (отставание - 0,111 секунды), третье - нидерландец Макс Ферстаппен (+0,168) из "Ред Булл".
Сессия была прервана красным флагом за четыре с половиной минуты до конца. По ходу круга у мексиканского пилота "Кадиллака" Серхио Переса загорелись тормоза. Практика была возобновлена за две минуты до ее окончания.
Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье.