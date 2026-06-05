Путин назвал важнейший фактор глобальной трансформации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что технологический прогресс является важнейшим фактором глобальной трансформации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Именно технологический прогресс является важнейшим фактором глобальной трансформации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.