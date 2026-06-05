В ЦБ сообщили, что изучают документы по делу с Euroclear

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

Банк России изучает документы по делу с Euroclear.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов заявил, что у Банка России есть техническая возможность привести исполнительный лист в исполнение в пределах РФ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Банк России изучает документы по делу с Euroclear, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ Euroclear , взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд своим определением по заявлению Банка России привел решение к немедленному исполнению. Суд 2 июня выдал ЦБ исполнительный лист на исполнение этого решения.

"Это выбор тактики, можно через приставов или самостоятельно (привести исполнительный лист в исполнение – ред.), у нас есть такие возможности. Я говорю о возможностях, я не говорю о тех шагах, которые мы планируем делать. Это большая разница", – ответил Гузнов на вопрос о технической возможности привести исполнительный лист в исполнение в пределах РФ

Он утвердительно ответил на вопрос о получении и изучении Банком России документов по делу с Euroclear: "Да, с большим вниманием".

"С процессуальной точки зрения наших ответчиков в рамках этого процесса он вправе обжаловать как немедленное исполнение, так и непосредственно тот судебный акт, который был вынесен судом первой инстанции. Ожидаем", – добавил Гузнов.