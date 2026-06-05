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В ЦБ сообщили, что изучают документы по делу с Euroclear - РИА Новости, 05.06.2026
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15:39 05.06.2026 (обновлено: 15:40 05.06.2026)
В ЦБ сообщили, что изучают документы по делу с Euroclear

Гузнов: ЦБ изучает документы по делу с Euroclear

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
  • Банк России изучает документы по делу с Euroclear.
  • Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов заявил, что у Банка России есть техническая возможность привести исполнительный лист в исполнение в пределах РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Банк России изучает документы по делу с Euroclear, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд своим определением по заявлению Банка России привел решение к немедленному исполнению. Суд 2 июня выдал ЦБ исполнительный лист на исполнение этого решения.
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"Это выбор тактики, можно через приставов или самостоятельно (привести исполнительный лист в исполнение – ред.), у нас есть такие возможности. Я говорю о возможностях, я не говорю о тех шагах, которые мы планируем делать. Это большая разница", – ответил Гузнов на вопрос о технической возможности привести исполнительный лист в исполнение в пределах РФ.
Он утвердительно ответил на вопрос о получении и изучении Банком России документов по делу с Euroclear: "Да, с большим вниманием".
"С процессуальной точки зрения наших ответчиков в рамках этого процесса он вправе обжаловать как немедленное исполнение, так и непосредственно тот судебный акт, который был вынесен судом первой инстанции. Ожидаем", – добавил Гузнов.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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