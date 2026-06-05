Премьер Болгарии заявил о риске ядерной эскалации из-за Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что попытки Европы "победить" Россию в рамках конфликта на Украине повышают риск ядерной эскалации.
- По этой причине Болгария выступает в поддержку каждого усилия по достижению мира.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Попытки Европы "победить" Россию в рамках конфликта на Украине повышают риск ядерной эскалации, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.
"Европа пытается достичь... победы над крупнейшей ядерной державой мира... Это чрезвычайно повышает риск. Мы повышаем риск ядерной (эскалации - ред.)", - Радев сказал журналистам перед саммитом ЕС - Западные Балканы в Черногории, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Как отметил премьер, по этой причине Болгария выступает в поддержку каждого усилия по достижению мира.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.