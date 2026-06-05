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Премьер Болгарии заявил о риске ядерной эскалации из-за Украины - РИА Новости, 05.06.2026
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15:17 05.06.2026
Премьер Болгарии заявил о риске ядерной эскалации из-за Украины

Премьер Болгарии Радев: попытки ЕС победить РФ повышают риск ядерной эскалации

© AP Photo / Kenzo TribouillardРумен Радев
Румен Радев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
Румен Радев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что попытки Европы "победить" Россию в рамках конфликта на Украине повышают риск ядерной эскалации.
  • По этой причине Болгария выступает в поддержку каждого усилия по достижению мира.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Попытки Европы "победить" Россию в рамках конфликта на Украине повышают риск ядерной эскалации, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.
"Европа пытается достичь... победы над крупнейшей ядерной державой мира... Это чрезвычайно повышает риск. Мы повышаем риск ядерной (эскалации - ред.)", - Радев сказал журналистам перед саммитом ЕС - Западные Балканы в Черногории, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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Как отметил премьер, по этой причине Болгария выступает в поддержку каждого усилия по достижению мира.
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