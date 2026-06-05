Эскалация на Ближнем Востоке причинит Франции ущерб в 6 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эскалация на Ближнем Востоке причинит французской экономике ущерб более 6 миллиардов евро, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.
- Из-за роста цен на топливо 62% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск.
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Эскалация на Ближнем Востоке причинит французской экономике ущерб в размере более 6 миллиардов евро, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.
"Издержки, связанные с кризисом, превысят 6 миллиардов евро", - сообщил Амьель в эфире радиостанции Sud Radio.
Министр обратил внимание на звучавшие во французских СМИ заявления о том, что государство якобы обогащается за счет кризиса. Комментируя такие заявления, Амьель заявил, что текущий кризис негативно сказывается на всех.
"(Кризис – ред.), очевидно, разоряет французский народ и предприятия... и является очень тяжелым бременем для государственных финансов", - добавил Амьель.
Проведенный в мае опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что на фоне роста цен на топливо из-за ситуации вокруг Ирана 62% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.