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Эскалация на Ближнем Востоке причинит Франции ущерб в 6 миллиардов евро - РИА Новости, 05.06.2026
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14:26 05.06.2026
Эскалация на Ближнем Востоке причинит Франции ущерб в 6 миллиардов евро

Министр Амьель: ситуация с Ираном причинит ущерб Франции на 6 млрд долларов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эскалация на Ближнем Востоке причинит французской экономике ущерб более 6 миллиардов евро, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.
  • Из-за роста цен на топливо 62% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск.
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Эскалация на Ближнем Востоке причинит французской экономике ущерб в размере более 6 миллиардов евро, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.
"Издержки, связанные с кризисом, превысят 6 миллиардов евро", - сообщил Амьель в эфире радиостанции Sud Radio.
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Министр обратил внимание на звучавшие во французских СМИ заявления о том, что государство якобы обогащается за счет кризиса. Комментируя такие заявления, Амьель заявил, что текущий кризис негативно сказывается на всех.
"(Кризис – ред.), очевидно, разоряет французский народ и предприятия... и является очень тяжелым бременем для государственных финансов", - добавил Амьель.
Проведенный в мае опрос компании Elabe для телеканала BFMTV показал, что на фоне роста цен на топливо из-за ситуации вокруг Ирана 62% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
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