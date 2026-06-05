Невролог объяснила, почему во время экзаменов может болеть голова

По словам врача, длительное использование гаджетов приводит к напряжению глазных мышц и статичной позе с наклоном головы, что ухудшает кровоток и усиливает головную боль. Кофе и энергетики, которые подростки часто пьют для "поддержки", могут усиливать тревожность, нарушать сон и делать боли более частыми и интенсивными, добавила Чудинская.