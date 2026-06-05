Невролог объяснила, почему во время экзаменов может болеть голова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Головные боли у подростков во время экзаменов вызваны стрессом, недосыпом и нерегулярным питанием, заявила невролог АО "Медицина" Галина Чудинская.
- Длительное использование гаджетов ухудшает кровоток и усиливает головную боль.
- Кофеин может усиливать тревожность, нарушать сон и делать головные боли более частыми и интенсивными.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Головные боли у подростков во время экзаменов вызваны стрессом, недосыпом, нерегулярным питанием, длительным использованием гаджетов и кофеином, заявила невролог АО "Медицина" Галина Чудинская.
"Головные боли в период экзаменов вызваны прежде всего эмоциональным стрессом, к которому почти всегда добавляются недосып, нерегулярное питание и недостаток воды. Мозг и мышцы работают в режиме перегрузки, сосуды и мышцы головы находятся в постоянном напряжении - это и провоцирует боль", - сказала Чудинская "Ленте.ру".
По словам врача, длительное использование гаджетов приводит к напряжению глазных мышц и статичной позе с наклоном головы, что ухудшает кровоток и усиливает головную боль. Кофе и энергетики, которые подростки часто пьют для "поддержки", могут усиливать тревожность, нарушать сон и делать боли более частыми и интенсивными, добавила Чудинская.