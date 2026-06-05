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Невролог объяснила, почему во время экзаменов может болеть голова - РИА Новости, 05.06.2026
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14:36 05.06.2026
Невролог объяснила, почему во время экзаменов может болеть голова

Чудинская: головные боли во время экзаменов вызваны стрессом и недосыпом

© Фото : Freepik / karlyukavУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Freepik / karlyukav
Уставшая девушка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Головные боли у подростков во время экзаменов вызваны стрессом, недосыпом и нерегулярным питанием, заявила невролог АО "Медицина" Галина Чудинская.
  • Длительное использование гаджетов ухудшает кровоток и усиливает головную боль.
  • Кофеин может усиливать тревожность, нарушать сон и делать головные боли более частыми и интенсивными.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Головные боли у подростков во время экзаменов вызваны стрессом, недосыпом, нерегулярным питанием, длительным использованием гаджетов и кофеином, заявила невролог АО "Медицина" Галина Чудинская.
"Головные боли в период экзаменов вызваны прежде всего эмоциональным стрессом, к которому почти всегда добавляются недосып, нерегулярное питание и недостаток воды. Мозг и мышцы работают в режиме перегрузки, сосуды и мышцы головы находятся в постоянном напряжении - это и провоцирует боль", - сказала Чудинская "Ленте.ру".
По словам врача, длительное использование гаджетов приводит к напряжению глазных мышц и статичной позе с наклоном головы, что ухудшает кровоток и усиливает головную боль. Кофе и энергетики, которые подростки часто пьют для "поддержки", могут усиливать тревожность, нарушать сон и делать боли более частыми и интенсивными, добавила Чудинская.
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