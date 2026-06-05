По бестселлеру "Нелюбовь сероглазого короля" снимут полнометражный фильм

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На XII Книжном фестивале "Красная площадь" режиссер и продюсер Ольга Акатьева и генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев анонсировали экранизацию бестселлера Аси Лавринович "Нелюбовь сероглазого короля".

"Снова в одной лодке с Асей и командой "Эксмо". Наша общая удача, что сериал "Загадай Любовь" (вышел в 2023 году, снят по одноименному роману Лавринович — Прим. ред.) полюбился зрителям. Теперь новый вызов – полнометражный фильм "Нелюбовь сероглазого короля", который обещает быть более дерзким и атмосферным", — отметила Ольга Акатьева.

© Предоставлено пресс-службой Окапи Продакшн На съемках сериала "Загадай любовь" © Предоставлено пресс-службой Окапи Продакшн На съемках сериала "Загадай любовь"

Также было объявлено, что съемки картины начнутся в 2026 году и будут проходить во Владивостоке.

""Нелюбовь сероглазого короля" – одна из самых дорогих моему сердцу книг, и я уверена, что Ольга сможет передать всю ее глубину и магию", — призналась Ася Лавринович.

По словам Евгения Капьева, “Нелюбовь сероглазого короля” обладает всем, что необходимо современной экранизации.

"Роман с сильной эмоциональной историей, узнаваемыми героями и огромной армией поклонников", — пояснил он.

"Нелюбовь сероглазого короля" — популярный подростковый роман, вышедший в 2020-ом году. История о первой любви, школьных трудностях и подготовке к выпускным экзаменам.