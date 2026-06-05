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По бестселлеру "Нелюбовь сероглазого короля" снимут полнометражный фильм - РИА Новости, 05.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:04 05.06.2026

По бестселлеру "Нелюбовь сероглазого короля" снимут полнометражный фильм

© Предоставлено пресс-службой Окапи ПродакшнСъемки сериала "Загадай любовь"
Съемки сериала Загадай любовь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Окапи Продакшн
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На XII Книжном фестивале "Красная площадь" режиссер и продюсер Ольга Акатьева и генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев анонсировали экранизацию бестселлера Аси Лавринович "Нелюбовь сероглазого короля".
"Снова в одной лодке с Асей и командой "Эксмо". Наша общая удача, что сериал "Загадай Любовь" (вышел в 2023 году, снят по одноименному роману Лавринович — Прим. ред.) полюбился зрителям. Теперь новый вызов – полнометражный фильм "Нелюбовь сероглазого короля", который обещает быть более дерзким и атмосферным", — отметила Ольга Акатьева.
© Предоставлено пресс-службой Окапи ПродакшнНа съемках сериала "Загадай любовь"
На съемках сериала Загадай любовь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Окапи Продакшн
На съемках сериала "Загадай любовь"
Также было объявлено, что съемки картины начнутся в 2026 году и будут проходить во Владивостоке.
""Нелюбовь сероглазого короля" – одна из самых дорогих моему сердцу книг, и я уверена, что Ольга сможет передать всю ее глубину и магию", — призналась Ася Лавринович.
По словам Евгения Капьева, “Нелюбовь сероглазого короля” обладает всем, что необходимо современной экранизации.
"Роман с сильной эмоциональной историей, узнаваемыми героями и огромной армией поклонников", — пояснил он.
"Нелюбовь сероглазого короля" — популярный подростковый роман, вышедший в 2020-ом году. История о первой любви, школьных трудностях и подготовке к выпускным экзаменам.
Главная героиня Даша Севастьянова планировала спокойно заниматься учебой, но ее жизнь превращается в сплошной хаос. Ей нужно справиться с непониманием родителей, принять и осознать внезапную симпатию к другу детства и выдержать конкуренцию с новой ученицей, которая стала звездой школы. К тому же, из-за нелепой случайности Даше приходится притворяться влюбленной парой с Робертом Кайзером — самым раздражающим парнем в классе.
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