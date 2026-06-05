Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о сдержанной экономической динамике в России.
- Президент отметил, что Россия продолжает укреплять свой суверенитет и расширять круг партнеров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о сдержанной экономической динамике в России в настоящий момент.
"Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а напротив, расширяя круг партнеров. Да, сейчас экономическая динамика сдержанная", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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