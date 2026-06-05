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Замглавы МИД Вьетнама рассказал о потенциале сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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15:00 05.06.2026 (обновлено: 15:05 05.06.2026)
Замглавы МИД Вьетнама рассказал о потенциале сотрудничества с Россией

МИД Вьетнама: страна видит большой потенциал сотрудничества с РФ по нефти и газу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вьетнам видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере.
  • Заявление было сделано заместителем министра иностранных дел Вьетнама на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вьетнам видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле на ПМЭФ.
"Я хотела бы подчеркнуть, что у обеих стран (Вьетнама и России - ред.) есть большой потенциал для изучения и дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в нефтегазовой сфере", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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