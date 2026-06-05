Замглавы МИД Вьетнама рассказал о потенциале сотрудничества с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Вьетнам видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле на ПМЭФ.

"Я хотела бы подчеркнуть, что у обеих стран (Вьетнама и России - ред.) есть большой потенциал для изучения и дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в нефтегазовой сфере", - сказала она.