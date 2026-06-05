Замглавы МИД Вьетнама рассказал о потенциале сотрудничества с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вьетнам видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере.
- Заявление было сделано заместителем министра иностранных дел Вьетнама на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вьетнам видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле на ПМЭФ.
"Я хотела бы подчеркнуть, что у обеих стран (Вьетнама и России - ред.) есть большой потенциал для изучения и дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в нефтегазовой сфере", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.