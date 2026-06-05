Додик: Россия и Республика Сербская не отступают от договоренностей по газу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Россия и Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не отступают от договоренностей в газовой сфере, несмотря на проблемы из-за санкций Запада, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

“Конечно, есть проблемы в связи с санкциями, которые вводят западники против нас, но мы не отступаем от ранее достигнутых нами договоренностей по поддержке строительства газопровода и газотурбинных электростанций, поставок газа и того, что является частью ранее оговоренного нами сотрудничества”, - сказал он агентству на полях ПМЭФ.