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Додик: Россия и Республика Сербская не отступают от договоренностей по газу - РИА Новости, 05.06.2026
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14:48 05.06.2026
Додик: Россия и Республика Сербская не отступают от договоренностей по газу

Додик: Россия и РС БиГ выполняют соглашения по газу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Республика Сербская Боснии и Герцеговины не отступают от договоренностей в газовой сфере, несмотря на проблемы из-за санкций Запада.
  • Глава правящей в РС БиГ партии Милорад Додик заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не отступают от договоренностей в газовой сфере, несмотря на проблемы из-за санкций Запада, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
“Конечно, есть проблемы в связи с санкциями, которые вводят западники против нас, но мы не отступаем от ранее достигнутых нами договоренностей по поддержке строительства газопровода и газотурбинных электростанций, поставок газа и того, что является частью ранее оговоренного нами сотрудничества”, - сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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