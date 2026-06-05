Универсальный QR-код подготовили к работе с цифровым рублем

Краткий пересказ от РИА ИИ Инфраструктура универсального QR-кода готова к работе с цифровым рублем, подключение рынка к технологии идет по плану.

С 1 сентября этого года системно значимые банки будут обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.

Для использования универсального QR-кода клиенту достаточно навести камеру смартфона на QR-код или приложить устройство к NFC-табличке, после чего откроется единая платежная страница с выбором способов оплаты.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инфраструктура универсального QR-кода готова к работе с цифровым рублем, и с точки зрения подключения рынка к технологии работа идет по плану, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин.

НСПК - оператор, предоставляющий универсальный платежный код (QR-код). Для всех банков обязанность обеспечить его использование в стране вводится с 1 сентября этого года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.

"Согласно законодательству, к универсальному QR должны подключиться банки, которые участвуют в таких платежных сценариях – как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. С точки зрения подключения рынка работа идет по плану... Отдельно отмечу, что инфраструктура универсального QR уже готова к работе с цифровым рублем", - сказал Потанин.

Потанин также напомнил, что уже сегодня универсальный QR-код доступен всем банкам – участникам системы быстрых платежей (СБП) и их клиентам. "Это более 200 банков и свыше 9 миллионов торговых точек по всей стране", - пояснил он.

Из его слов также следует, что если банки хотят дать возможность платить по универсальному QR через, например, платежный сервис – ему необходимо доработать свои информационные системы. "Мы в свою очередь помогаем банкам это сделать", - подтвердил Потанин.

Он также подробно рассказал, как именно можно пользоваться технологией, и подчеркнул, что для пользователя все будет максимально просто.

"Достаточно навести камеру смартфона на QR-код или приложить устройство к NFC-табличке. После этого откроется единая платежная страница, где можно будет выбрать удобный способ оплаты – через СБП, банковский платежный сервис или другие доступные инструменты. Второй вариант – воспользоваться мобильным приложением банка при сканировании", - пояснил он.