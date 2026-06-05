Рейтинг@Mail.ru
Фрадков: Россия идет по пути формирования нового сегмента экономики - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:43 05.06.2026
Фрадков: Россия идет по пути формирования нового сегмента экономики

Фрадков на ПМЭФ: Россия идет по пути формирования нового сегмента экономики

© Фото : ВФЛАПетр Фрадков
Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ВФЛА
Петр Фрадков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В результате интеграции традиционного ОПК и так называемого "малого" ОПК в России формируется новый сектор экономики – оборонно-гражданский промышленный комплекс, и для его развития игрокам необходимо обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Таким мнением он поделился на организованной банком сессии "Интеграция высоких технологий в развитие промышленного производства – импульс для индустриального роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Если говорить о деятельности, не связанной непосредственно с производством или финансированием ГОЗ, то не надо разделять оборонный и гражданский сегменты. И в этой же логике не следует разделять и инструменты финансирования. Нормативно предприятия ОПК находятся в более ограниченном состоянии по привлечению финансовых ресурсов, чем предприятия гражданского сектора, и надо создать такую ситуацию, при которой малые ОПК будут интегрированы с большим ОПК, создавая оборонно-гражданский промышленный комплекс с точки зрения доступа к финансам и ресурсам", – сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба ПСБ.
Он добавил, что такие финансовые ресурсы могут не ограничиваться банковским кредитованием или прямым финансированием со стороны единственного собственника, а включать широкий спектр механизмов, в том числе выпуск облигаций и привлечение средств физлиц через размещение акций на открытом рынке.
Параллельно при интеграции высокотехнологичных компаний и традиционного ОПК надо уметь совместить эти секторы – здесь может присутствовать естественная конкуренция, так как "большой" ОПК тоже внедряет свои инновационные разработки. В результате решения всех этих вопросов будут достигнуты три ключевые задачи государственного уровня: максимально оперативное внедрение инновационных решений в промышленности, увеличение объемов финансирования НИОКР и капитализация фондового рынка, резюмировал Фрадков.
Участники сессии ПСБ также обсудили, какие меры могут ускорить интеграцию высокотехнологичных компаний в промышленность в условиях быстро меняющегося рынка и стремительного устаревания технологий, как интеграция высокотехнологичных компаний связана с технологическим суверенитетом, а также какие региональные особенности могут влиять на эффективность интеграции высокотехнологичных компаний.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Подгузова: культурные проекты становятся стимулом экономического развития
Вчера, 11:53
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Петр Фрадков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала