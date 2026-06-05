Фрадков: Россия идет по пути формирования нового сегмента экономики

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В результате интеграции традиционного ОПК и так называемого "малого" ОПК в России формируется новый сектор экономики – оборонно-гражданский промышленный комплекс, и для его развития игрокам необходимо обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Таким мнением он поделился на организованной банком сессии "Интеграция высоких технологий в развитие промышленного производства – импульс для индустриального роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Если говорить о деятельности, не связанной непосредственно с производством или финансированием ГОЗ, то не надо разделять оборонный и гражданский сегменты. И в этой же логике не следует разделять и инструменты финансирования. Нормативно предприятия ОПК находятся в более ограниченном состоянии по привлечению финансовых ресурсов, чем предприятия гражданского сектора, и надо создать такую ситуацию, при которой малые ОПК будут интегрированы с большим ОПК, создавая оборонно-гражданский промышленный комплекс с точки зрения доступа к финансам и ресурсам", – сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба ПСБ.

Он добавил, что такие финансовые ресурсы могут не ограничиваться банковским кредитованием или прямым финансированием со стороны единственного собственника, а включать широкий спектр механизмов, в том числе выпуск облигаций и привлечение средств физлиц через размещение акций на открытом рынке.

Параллельно при интеграции высокотехнологичных компаний и традиционного ОПК надо уметь совместить эти секторы – здесь может присутствовать естественная конкуренция, так как "большой" ОПК тоже внедряет свои инновационные разработки. В результате решения всех этих вопросов будут достигнуты три ключевые задачи государственного уровня: максимально оперативное внедрение инновационных решений в промышленности, увеличение объемов финансирования НИОКР и капитализация фондового рынка, резюмировал Фрадков.

Участники сессии ПСБ также обсудили, какие меры могут ускорить интеграцию высокотехнологичных компаний в промышленность в условиях быстро меняющегося рынка и стремительного устаревания технологий, как интеграция высокотехнологичных компаний связана с технологическим суверенитетом, а также какие региональные особенности могут влиять на эффективность интеграции высокотехнологичных компаний.