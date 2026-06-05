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В Центр организации выставок и ярмарок в Екатеринбурге пришли с проверкой - РИА Новости, 05.06.2026
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15:43 05.06.2026 (обновлено: 16:50 05.06.2026)
В Центр организации выставок и ярмарок в Екатеринбурге пришли с проверкой

РИА Новости: силовики пришли в центр организации выставок Екатеринбурга

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики пришли с проверкой в Центр организации выставок и ярмарок в Екатеринбурге.
  • Мероприятия связаны с уголовным делом по статье "мошенничество" в отношении одного из подрядчиков учреждения, которого предприниматели обвиняли в поборах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Силовики пришли с проверкой в муниципальное казенное учреждение "Центр организации выставок и ярмарок", являющийся подведомственным учреждением мэрии Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"В рамках проверки прошел осмотр документов в помещениях МКУ на Антона Валека, 8. Сотрудники Центра организации выставок и ярмарок оказывают полное содействие правоохранительным органам", - сказали в мэрии.
В администрации отметили, что проверка связана с уголовным делом в отношении одного из подрядчиков, нанятых учреждением.
"Уголовное дело по статье "мошенничество" возбуждено в отношении одного из подрядчиков, которого предприниматели обвиняли в поборах", - уточнили в пресс-службе.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых в беседе с РИА Новости отметил, что комментарии по этому делу на данном этапе следствия являются преждевременными.
"Мы обязательно вернемся к этому вопросу, когда это будет не во вред следствию. В системе МВД главное не пиар, а неотвратимость наказания для лиц, нарушивших закон", - подчеркнул полковник Горелых.
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