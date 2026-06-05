В Центр организации выставок и ярмарок в Екатеринбурге пришли с проверкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Силовики пришли с проверкой в Центр организации выставок и ярмарок в Екатеринбурге.

Мероприятия связаны с уголовным делом по статье "мошенничество" в отношении одного из подрядчиков учреждения, которого предприниматели обвиняли в поборах.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Силовики пришли с проверкой в муниципальное казенное учреждение "Центр организации выставок и ярмарок", являющийся подведомственным учреждением мэрии Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"В рамках проверки прошел осмотр документов в помещениях МКУ на Антона Валека, 8. Сотрудники Центра организации выставок и ярмарок оказывают полное содействие правоохранительным органам", - сказали в мэрии.

В администрации отметили, что проверка связана с уголовным делом в отношении одного из подрядчиков, нанятых учреждением.

"Уголовное дело по статье "мошенничество" возбуждено в отношении одного из подрядчиков, которого предприниматели обвиняли в поборах", - уточнили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых в беседе с РИА Новости отметил, что комментарии по этому делу на данном этапе следствия являются преждевременными.