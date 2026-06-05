Ефимов: с 2025 года проходку тоннелей метро начали 16 ТПМК

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проходку тоннелей метро с начала 2025 года начали 16 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), рассказал на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Москва вернулась к массовому строительству метро. Сейчас активные работы идут на 21 станции. Кроме того, с начала 2025 года начались проходки 16 тоннелепроходческих комплексов: в прошлом году их было девять, в 2026-м – уже семь", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, речь идет о тоннелях Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро, а также участка Арбатско-Покровской линии.

На текущий момент проходку осуществляют 12 ТПМК, четыре щита уже завершили свою работу, добавил заммэра.

В частности, больше всего проходок – по четыре – в настоящее время выполняют ТПМК на Рублево-Архангельской и Бирюлевской ветках, указывается в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале проходки левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро.