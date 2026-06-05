Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с 2025 года проходку тоннелей метро начали 16 ТПМК - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 05.06.2026
Ефимов: с 2025 года проходку тоннелей метро начали 16 ТПМК

Ефимов: с начала 2025 года проходку тоннелей метро начали 16 ТПМК

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проходку тоннелей метро с начала 2025 года начали 16 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), рассказал на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Москва вернулась к массовому строительству метро. Сейчас активные работы идут на 21 станции. Кроме того, с начала 2025 года начались проходки 16 тоннелепроходческих комплексов: в прошлом году их было девять, в 2026-м – уже семь", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, речь идет о тоннелях Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро, а также участка Арбатско-Покровской линии.
На текущий момент проходку осуществляют 12 ТПМК, четыре щита уже завершили свою работу, добавил заммэра.
В частности, больше всего проходок – по четыре – в настоящее время выполняют ТПМК на Рублево-Архангельской и Бирюлевской ветках, указывается в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале проходки левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала