Ефимов: с 2025 года проходку тоннелей метро начали 16 ТПМК

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проходку тоннелей метро с начала 2025 года начали 16 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), рассказал на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Москва вернулась к массовому строительству метро. Сейчас активные работы идут на 21 станции. Кроме того, с начала 2025 года начались проходки 16 тоннелепроходческих комплексов: в прошлом году их было девять, в 2026-м – уже семь", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, речь идет о тоннелях Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро, а также участка Арбатско-Покровской линии.
На текущий момент проходку осуществляют 12 ТПМК, четыре щита уже завершили свою работу, добавил заммэра.
В частности, больше всего проходок – по четыре – в настоящее время выполняют ТПМК на Рублево-Архангельской и Бирюлевской ветках, указывается в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале проходки левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.