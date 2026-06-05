Ефимов: в Москве реализуют 50 инвестпроектов по льготной арендной ставке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Москве реализуют 50 промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по льготной арендной ставке один рубль в год, сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что льготная ставка в реализации инвестпроектов помогает не только экономическому росту, но и модернизации инфраструктуры города. Рост числа промышленных объектов помогает создавать новые рабочие места и логистические цепочки. Это является важным фактором устойчивого развития Москвы.

"С начала действия программы льготной аренды инвесторам было выделено около 216 гектаров земли для создания новых производств. В настоящее время на разных стадиях находятся 50 МаИП по строительству предприятий в сферах электроники, пищевой, фармацевтической и автомобильной промышленности, производства строительных материалов, мебели и в других областях. Наибольшее количество проектов в рамках льготной аренды – 10 – реализуется на юго-востоке столицы, следом идут Троицкий и Новомосковский административные округа – семь площадок", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что на северо-востоке столицы сейчас реализуется шесть таких проектов.