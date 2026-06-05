Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве упростят выдачу свидетельств об АГР - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 05.06.2026
Ефимов: в Москве упростят выдачу свидетельств об АГР

Ефимов: в Москве станет проще выдача свидетельств об АГР

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Москве упростят выдачу свидетельств об архитектурно-градостроительном решении (АГР), сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В соответствии с новым регламентом согласование проектных материалов и выдача свидетельства АГР будут проходить в рамках одной процедуры. После поступления протокола совещания с участием мэра Москвы об одобрении проектных материалов свидетельство будет формироваться автоматически в течение двух рабочих дней. Документ появится в личном кабинете заявителя на портале mos.ru, без необходимости подавать отдельное заявление", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что такое упрощение позволит исключить лишние действия со стороны заявителя, а также сократить административные сроки. Таким образом, процесс получения разрешительной документации становится более удобным и предсказуемым.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Овчинский: в Бабушкинском районе готов ЖК по проекту "Московские кварталы"
2 июня, 09:00
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала