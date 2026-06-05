Ефимов: в Москве упростят выдачу свидетельств об АГР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Москве упростят выдачу свидетельств об архитектурно-градостроительном решении (АГР), сообщил на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В соответствии с новым регламентом согласование проектных материалов и выдача свидетельства АГР будут проходить в рамках одной процедуры. После поступления протокола совещания с участием мэра Москвы об одобрении проектных материалов свидетельство будет формироваться автоматически в течение двух рабочих дней. Документ появится в личном кабинете заявителя на портале mos.ru, без необходимости подавать отдельное заявление", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что такое упрощение позволит исключить лишние действия со стороны заявителя, а также сократить административные сроки. Таким образом, процесс получения разрешительной документации становится более удобным и предсказуемым.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.