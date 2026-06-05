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Посольство предупредило россиян о росте преступности в Джакарте - РИА Новости, 05.06.2026
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15:35 05.06.2026
Посольство предупредило россиян о росте преступности в Джакарте

Посольство РФ в Индонезии предупредило россиян о росте преступности в Джакарте

© www.wikipedia.orgДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© www.wikipedia.org
Джакарта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Индонезии предупредило российских граждан о росте числа преступлений в Джакарте.
  • Полиция Джакарты сообщила об увеличении числа ограблений, уличных краж и случаев вымогательства с угрозой применения оружия по итогам первого квартала 2026 года.
  • Посольство рекомендовало россиянам соблюдать повышенные меры предосторожности, ограничить пребывание на улице в темное время суток и воздержаться от посещения районов Пондок Келапа и Дурен Савит в Восточной Джакарте.
ДЖАКАРТА, 5 июн — РИА Новости. Посольство России в Индонезии предупредило российских граждан о росте числа преступлений в Джакарте и призвало соблюдать повышенные меры предосторожности, следует из сообщения дипмиссии.
По данным посольства, правоохранительные органы Индонезии фиксируют значительное увеличение числа преступлений различного характера в индонезийской столице.
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"По итогам первого квартала 2026 года полиция Джакарты сообщила об увеличении числа ограблений, уличных краж, при совершении которых злоумышленники часто используют мотоциклы, а также случаев вымогательства с угрозой применения оружия", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии отметили, что жертвами подобных преступлений нередко становятся не только местные жители, но и иностранные граждане.
Посольство настоятельно рекомендовало россиянам проявлять бдительность, не держать ценные вещи на виду, по возможности ограничить пребывание на улице в темное время суток, а также воздержаться от посещения районов Пондок Келапа и Дурен Савит в Восточной Джакарте.
Россиянам также рекомендовали заранее сохранить контакты экстренных служб индонезийской полиции и посольства РФ.
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