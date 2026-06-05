Посольство предупредило россиян о росте преступности в Джакарте

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Индонезии предупредило российских граждан о росте числа преступлений в Джакарте.

Полиция Джакарты сообщила об увеличении числа ограблений, уличных краж и случаев вымогательства с угрозой применения оружия по итогам первого квартала 2026 года.

Посольство рекомендовало россиянам соблюдать повышенные меры предосторожности, ограничить пребывание на улице в темное время суток и воздержаться от посещения районов Пондок Келапа и Дурен Савит в Восточной Джакарте.

ДЖАКАРТА, 5 июн — РИА Новости. Посольство России в Индонезии предупредило российских граждан о росте числа преступлений в Джакарте и призвало соблюдать повышенные меры предосторожности, следует из сообщения дипмиссии.

По данным посольства, правоохранительные органы Индонезии фиксируют значительное увеличение числа преступлений различного характера в индонезийской столице.

« "По итогам первого квартала 2026 года полиция Джакарты сообщила об увеличении числа ограблений, уличных краж, при совершении которых злоумышленники часто используют мотоциклы, а также случаев вымогательства с угрозой применения оружия", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии отметили, что жертвами подобных преступлений нередко становятся не только местные жители, но и иностранные граждане.

Посольство настоятельно рекомендовало россиянам проявлять бдительность, не держать ценные вещи на виду, по возможности ограничить пребывание на улице в темное время суток, а также воздержаться от посещения районов Пондок Келапа и Дурен Савит в Восточной Джакарте.