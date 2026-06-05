Из-за ДТП с грузовиками перекрыли движение на федеральной трассе в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 600-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» произошло ДТП с участием трех грузовиков.
- Движение по трассе полностью перекрыто.
- Организован объезд через села Абражеевка и Осиновка.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. ДТП с участием трех грузовиков полностью перекрыло движение на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Михайловском округе Приморья, сообщило краевое УМВД.
"Сегодня на 600-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск — Владивосток произошло серьезное ДТП, в результате которого движение по трассе полностью перекрыто", — говорится в сообщении министерства.
По предварительным данным УМВД, водитель грузовика Foton Auman не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Foton Auman и столкнулся с ним. В результате удара водитель первой машины потерял управление, и его грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоящим грузовым тягачом Volvo FH, уточнило министерство.
Для минимизации заторов и обеспечения проезда организован объезд, также объехать можно через села Абражеевка и Осиновка. О сроках восстановления движения будет объявлено дополнительно.