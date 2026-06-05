Из-за ДТП с грузовиками перекрыли движение на федеральной трассе в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ На 600-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» произошло ДТП с участием трех грузовиков.

Движение по трассе полностью перекрыто.

Организован объезд через села Абражеевка и Осиновка.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. ДТП с участием трех грузовиков полностью перекрыло движение на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Михайловском округе Приморья, сообщило краевое УМВД.

"Сегодня на 600-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск Владивосток произошло серьезное ДТП, в результате которого движение по трассе полностью перекрыто", — говорится в сообщении министерства.

По предварительным данным УМВД, водитель грузовика Foton Auman не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Foton Auman и столкнулся с ним. В результате удара водитель первой машины потерял управление, и его грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоящим грузовым тягачом Volvo FH, уточнило министерство.