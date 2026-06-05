Россия добьется освобождения Донбасса, заявил Путин

Он напомнил, что с 1 апреля текущего года ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий.

"Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся", - сказал Путин.