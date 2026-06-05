Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Российская Федерация добьется освобождения Донбасса.
- Путин отметил, что ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российская Федерация без сомнений добьется освобождения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса. Две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс: Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там, в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся", - сказал Путин в ходе заседания.
Он напомнил, что с 1 апреля текущего года ЛНР полностью контролируется Российской Федерацией, а в ДНР под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий.
"Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.