Трансграничный электронный документооборот снизит издержки экспортеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Трансграничный электронный документооборот существенно снизит издержки российских экспортеров, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) Вероника Никишина.

Выступление состоялось на сессии "Преодолевая сопротивление ради прогресса: будущее платформенного суверенитета России" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава РЭЦ начала свое выступление с параллелей между прошлым и будущим, отметив, что внедрение трансграничного документооборота сталкивается с теми же вызовами, что и запуск флагманской платформы РЭЦ "Мой экспорт", где главное препятствие было - не технологии, а человеческий и ведомственный факторы. По ее словам, сегодня Россия уже добилась значительных успехов в создании сквозных процессов для экспортеров, когда информационные системы регуляторов обмениваются данными без участия бизнеса. Однако эта система остается уязвимой.

"Сбой на любом из элементов сразу же делает весь процесс неработающим. Любые несинхронизированные изменения или поломка в информационных системах участников - и весь процесс развалился. Нам критически нужно в законодательстве закрепить обязательства участников, по крайней мере государственных, работать постоянно над совершенствованием такого сквозного процесса и не совершать действий, которые его разрушают", - подчеркнула Никишина.

Второй системной проблемой спикер назвала разнородность доступа к информационным системам: где-то экспортеру достаточно пароля, где-то требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, а в третьих случаях - доступ через ЕСИА. Выравнивание этих условий, по мнению главы РЭЦ, важно для снижения издержек бизнеса.

Она отметила, что организация юридически значимого трансграничного электронного документооборота - задача не сиюминутная. Она потребует длительных переговоров с торговыми партнерами. Приоритетными странами с учетом объемов поставок и развитой договорно-правовой базы должны стать партнеры по ЕАЭС. В случае успеха возможно масштабирование на другие рынки. Однако ключевое препятствие лежит не в плоскости технологий, а в области межправительственных соглашений и готовности регуляторов разных стран признавать цифровые документы.

"Трансграничный электронный документооборот - это то, что существенно снизит издержки экспортеров и импортеров, которые торгуют физически либо через электронные торговые площадки. Но для этого нужно договориться с регуляторами других стран на основе межправительственных решений", - продолжила Никишина.

Резюмируя, глава РЭЦ отметила, что перевод документооборота в юридически значимый электронный формат не только ускорит операции и сократит издержки, но и станет реальным вкладом в платформенный суверенитет страны, создав устойчивую цифровую инфраструктуру, независимую от ручных процедур и бюрократических барьеров.

РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.