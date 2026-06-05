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IEK GROUP внедрит системы электроснабжения в проекты DOGMA - РИА Новости, 05.06.2026
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18:38 05.06.2026

IEK GROUP внедрит системы электроснабжения в проекты DOGMA

© Фото : Пресс-служба IEK GROUPВице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков и президент DOGMA Денис Морозов
Вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков и президент DOGMA Денис Морозов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба IEK GROUP
Вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков и президент DOGMA Денис Морозов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральный девелопер DOGMA и высокотехнологичная электротехническая компания IEK GROUP 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме объявили о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционно-строительных проектов, сообщает IEK GROUP.
Стратегическое соглашение подписали президент DOGMA Денис Морозов и вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.
"Сотрудничество с IEK GROUP, позволит нам использовать передовые и высококачественные решения для электротехнического оснащения наших проектов. Интеграция технологий и экспертного потенциала партнера — это залог надежности, энергоэффективности и повышенного комфорта для каждого жителя наших кварталов", — отметил президент DOGMA Денис Морозов.
Соглашение направлено на обеспечение электротехническими решениями 13 масштабных проектов застройщика в пяти регионах страны.
"Девелопменту для строительства инженерных сетей и коммуникаций сегодня нужен современный технологичный подход. Мы не просто производим качественный продукт, а выстраиваем систему управления клиентским опытом, включающую в себя комплексное предложение и отлаженную производственную логистику. Это позволяет нам эффективно решать задачи по проектированию и поставке всего ассортимента продуктов и оборудования, строго выдерживая сроки производства и доставки, а также обеспечивая техническую и сервисную поддержку проектных решений", — отметил вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.
Комплексные решения для жилой, социальной и коммерческой недвижимости включают модульные автоматические выключатели ARMAT и KARAT, металлические распределительные корпуса TITAN, силовые автоматические выключатели ARMAT и MASTER IEK, электроустановочные изделия BRITE, металлические лотки ESCA, светильники и другое оборудование IEK GROUP.
Высокая локализация производственных мощностей и развитая сеть логистических центров IEK GROUP позволит компании оперативно обеспечивать проекты DOGMA качественной продукцией.
На текущий момент DOGMA возводит 2,7 миллиона квадратных метров жилья и входит в топ-3 федеральных девелоперов по объему строительства. В своих проектах компания применяет передовые, технологичные решения для комфорта жителей. Объединение экспертизы девелопера и высокотехнологичной электротехнической компании позволит создавать проекты, отвечающие самым высоким стандартам надежности, энергоэффективности и качества городской среды.
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