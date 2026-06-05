"Динамо" подписало контракт с канадским нападающим Меркли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский клуб КХЛ «Динамо» подписал контракт с канадским нападающим Ником Меркли на один сезон.
- Ник Меркли выступает в КХЛ с 2022 года и имеет на своем счету 277 матчей и 146 набранных очков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Ником Меркли.
Соглашение 29-летнего нападающего рассчитано на один сезон.
Меркли выступает в КХЛ с 2022 года и представлял минское "Динамо", екатеринбургский "Автомобилист" и "Шанхайских драконов".
Всего в КХЛ на счету хоккеиста 277 матчей и 146 (76 голов + 77 передач) набранных очков. Также он выступал в НХЛ в составе "Аризоны Койотис", "Нью-Джерси Девилз" и "Сан-Хосе Шаркс", суммарно он сыграл в НХЛ 41 матч и набрал 15 очков (4+11).
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