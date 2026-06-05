Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" подписало контракт с канадским нападающим Меркли - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:54 05.06.2026 (обновлено: 14:15 05.06.2026)
"Динамо" подписало контракт с канадским нападающим Меркли

«Динамо» объявило о подписании контракта с Ником Меркли

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКубок мэра Москвы по хоккею. "Спартак" (Москва) - "Шанхай Дрэгонс" (Шанхай)
Кубок мэра Москвы по хоккею. Спартак (Москва) - Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский клуб КХЛ «Динамо» подписал контракт с канадским нападающим Ником Меркли на один сезон.
  • Ник Меркли выступает в КХЛ с 2022 года и имеет на своем счету 277 матчей и 146 набранных очков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с канадским нападающим Ником Меркли.
Соглашение 29-летнего нападающего рассчитано на один сезон.
Меркли выступает в КХЛ с 2022 года и представлял минское "Динамо", екатеринбургский "Автомобилист" и "Шанхайских драконов".
Всего в КХЛ на счету хоккеиста 277 матчей и 146 (76 голов + 77 передач) набранных очков. Также он выступал в НХЛ в составе "Аризоны Койотис", "Нью-Джерси Девилз" и "Сан-Хосе Шаркс", суммарно он сыграл в НХЛ 41 матч и набрал 15 очков (4+11).
Нападающий Эдмонтон Ойлерз Клим Костин - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Игравший за "Эдмонтон" россиянин заключил контракт с "Авангардом"
3 ноября 2025, 11:38
 
ХоккейСпортНик МерклиАвтомобилистШанхайские драконыХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    44
    42
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала