Дмитриев заявил о продолжении диалога России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог между Россией и США продолжается и идет по многим направлениям, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Диалог между Россией и США продолжается, он идет по многим направлениям, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Хороший идет диалог по многим направлениям. Так что диалог продолжаем", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.