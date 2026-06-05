Дмитриев заявил о продолжении диалога России и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Диалог между Россией и США продолжается, он идет по многим направлениям, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.