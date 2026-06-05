В Тверской области возбудили дело после отравления детей в лагере "Зарница"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 14 детей из детского лагеря «Зарница» доставлены в инфекционное отделение больницы с признаками отравления.
- Ржевская межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления в летнем лагере "Зарница", откуда 14 детей были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения, сообщает прокуратура Тверской области.
Четвертого июня прокуратура сообщала, что 14 детей из детского лагеря "Зарница" доставлены в инфекционное отделение больницы с признаками отравления.
В региональном СУСК добавили, что следователями "проведен осмотр помещений на территории учреждения, совместно со специалистами отобраны пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции для дальнейших исследований".
Кроме того, проводятся допросы свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.