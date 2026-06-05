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В Тверской области возбудили дело после отравления детей в лагере "Зарница" - РИА Новости, 05.06.2026
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12:23 05.06.2026 (обновлено: 12:43 05.06.2026)
В Тверской области возбудили дело после отравления детей в лагере "Зарница"

После отравления 14 детей в лагере "Зарница" в Тверской области возбудили дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 14 детей из детского лагеря «Зарница» доставлены в инфекционное отделение больницы с признаками отравления.
  • Ржевская межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления в летнем лагере "Зарница", откуда 14 детей были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения, сообщает прокуратура Тверской области.
Четвертого июня прокуратура сообщала, что 14 детей из детского лагеря "Зарница" доставлены в инфекционное отделение больницы с признаками отравления.
"Ржевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сообщила пресс-служба ведомства.
В региональном СУСК добавили, что следователями "проведен осмотр помещений на территории учреждения, совместно со специалистами отобраны пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции для дальнейших исследований".
Кроме того, проводятся допросы свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
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