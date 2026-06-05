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"Это отказ от флага": Дегтярев рассказал об отношении к смене гражданства - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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20:36 05.06.2026
"Это отказ от флага": Дегтярев рассказал об отношении к смене гражданства

Дегтярев заявил, что негативно относится к смене спортивного гражданства

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на ежегодном Олимпийском собрании, на котором проходят выборы президента Олимпийского комитета России
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на ежегодном Олимпийском собрании, на котором проходят выборы президента Олимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев негативно относится к смене спортивного гражданства, считая это отказом от флага.
  • В феврале Дегтярев заявил о намерении реализовать проект, предусматривающий запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и запрет на использование спортивных объектов страны для спортсменов, сменивших гражданство.
  • По мнению Дегтярева, нейтральный статус позволяет спортсменам выступать на международных соревнованиях, сохраняя при этом российский паспорт и возможность возвращения на родину.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что негативно относится к смене спортивного гражданства, поскольку считает это отказом от флага.
В феврале Дегтярев заявил о намерении реализовать проект, предусматривающий запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и запрет на использование спортивных объектов страны для спортсменов, сменивших гражданство.
"Очевидно, я плохо к этому (смене спортивного гражданства) отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили, и он бы сказал: "Пусть едут". Это и есть отказ от флага - смена гражданства. Нейтральный статус - это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница", - заявил Дегтярев на ПМЭФ в блогерской студии VK Видео.
"Конечно, я отношусь к этому негативно. Понятно, что многие спортсмены за годы отстранения потеряли мотивацию и для них это шанс продолжать карьеру. Именно поэтому я эту машину и запустил обратно в мировой спорт, чтобы нам вернуться. Потому что иначе у нас вообще все могли уехать теоретически. Изоляции не должно быть, спорт должен объединять народы и людей". - добавил Дегтярев.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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