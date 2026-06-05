"Это отказ от флага": Дегтярев рассказал об отношении к смене гражданства

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев негативно относится к смене спортивного гражданства, считая это отказом от флага.

В феврале Дегтярев заявил о намерении реализовать проект, предусматривающий запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и запрет на использование спортивных объектов страны для спортсменов, сменивших гражданство.

По мнению Дегтярева, нейтральный статус позволяет спортсменам выступать на международных соревнованиях, сохраняя при этом российский паспорт и возможность возвращения на родину.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что негативно относится к смене спортивного гражданства, поскольку считает это отказом от флага.

В феврале Дегтярев заявил о намерении реализовать проект, предусматривающий запрет на въезд в Россию , лишение спортивных званий и запрет на использование спортивных объектов страны для спортсменов, сменивших гражданство.

"Очевидно, я плохо к этому (смене спортивного гражданства) отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили, и он бы сказал: "Пусть едут". Это и есть отказ от флага - смена гражданства. Нейтральный статус - это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница", - заявил Дегтярев на ПМЭФ в блогерской студии VK Видео.