Дегтярев ждет разбана российских спортсменов после решения UCI

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком UCI принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе.

UCI также отменил предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе и снял все ограничения с атлетов из Белоруссии.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил надежду, что решение UCI станет прологом к дальнейшему снятию ограничений для российских спортсменов.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение Международного союза велосипедистов (UCI) о допуске россиян к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе может стать прологом к дальнейшему снятию ограничений.

В пятницу стало известно, что исполком UCI принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе, а также отменить предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе. Организация также сняла все ограничения с атлетов из Белоруссии.

« "Ждем, что нынешнее решение станет прологом к дальнейшему разбану российских спортсменов. В 2023 году UCI разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В июле 2024 года организация допустила российских велосипедистов к выступлениям на международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и этапы Кубка наций, также в нейтральном статусе. На сегодняшний день допуск имеют 165 наших велогонщиков", - написал Дегтярев в Telegram-канале.

"Сегодня Федерацию велосипедного спорта России возглавляет промышленник и предприниматель Олег Сиенко - профессиональный управленец с более чем 35-летним опытом руководства крупнейшими российскими предприятиями. При этом он искренне увлечен велоспортом, имеет звание мастера спорта международного класса и активно способствует развитию велосипедного спорта в России", - отметил министр.