Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев ждет разбана российских спортсменов после решения UCI - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 05.06.2026
Дегтярев ждет разбана российских спортсменов после решения UCI

Дегтярев: ждем, что решение UCI будет прологом к разбану российских велогонщиков

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком UCI принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе.
  • UCI также отменил предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе и снял все ограничения с атлетов из Белоруссии.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил надежду, что решение UCI станет прологом к дальнейшему снятию ограничений для российских спортсменов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение Международного союза велосипедистов (UCI) о допуске россиян к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе может стать прологом к дальнейшему снятию ограничений.
В пятницу стало известно, что исполком UCI принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе, а также отменить предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе. Организация также сняла все ограничения с атлетов из Белоруссии.
«
"Ждем, что нынешнее решение станет прологом к дальнейшему разбану российских спортсменов. В 2023 году UCI разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В июле 2024 года организация допустила российских велосипедистов к выступлениям на международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и этапы Кубка наций, также в нейтральном статусе. На сегодняшний день допуск имеют 165 наших велогонщиков", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
"Сегодня Федерацию велосипедного спорта России возглавляет промышленник и предприниматель Олег Сиенко - профессиональный управленец с более чем 35-летним опытом руководства крупнейшими российскими предприятиями. При этом он искренне увлечен велоспортом, имеет звание мастера спорта международного класса и активно способствует развитию велосипедного спорта в России", - отметил министр.
UCI в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
Велогонщики во время этапа Тур де Франс - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
UCI выдал россиянам нейтральный статус в командных турнирах
Вчера, 17:29
 
Михаил ДегтяревОлег СиенкоUCIОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    44
    42
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала