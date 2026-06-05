Дегтярев призвал начать серьезные дискуссии о будущем Олимпийских игр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Дегтярев, министр спорта и председатель ОКР, выделил основные причины глобальной дискуссии о будущем олимпийского движения, среди которых — поиск баланса между традиционными и новыми форматами, высокие затраты и инфраструктурные риски, экология и защита женского спорта.
- Одной из причин дискуссии также является сохранение автономии спорта от политической конъюнктуры и давления, поскольку спорт становится элементом санкций против неугодных стран.
- Министр подчеркнул важность восстановления целостности олимпийского движения и полноценного возвращения России в олимпийское движение для пользы всего мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выделил основные причины, по которым в ближайшие десятилетия будет вестись глобальная дискуссия о будущем олимпийского движения.
"Конечно, сейчас локальная российская задача – полное восстановление в правах всех наших спортсменов и возвращение на Олимпийские игры. Однако в историческом масштабе это лишь одна черная страница, а нам нужно смотреть в будущее. В перспективе десятилетий предстоит серьезная глобальная дискуссия о будущем Олимпийских игр. Мы готовы принимать участие и приглашаем наших друзей к ней. Напомню слова президента России Владимира Владимировича Путина в поздравительном обращении по случаю 115-летия ОКР: "Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма", - сказал Дегтярев на сессии "Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы".
"Поэтому мы активно работаем с действующим руководством Международного олимпийского комитета (МОК) и видим, какие серьезные изменения грядут. Молодая аудитория все чаще уходит в цифровую среду, стоимость проведения Олимпийских игр растет, и многие страны отказываются от их проведения, спорт все чаще становится ареной политического давления", - добавил он.
Дегтярев назвал по-своему революционной программу нового президента МОК Кирсти Ковентри "Готовность к будущему", так как она предлагает переосмыслить в современном мире роль олимпийского движения, и выделил в качестве одной из причин предстоящей трансформации поиск баланса между традиционными и новыми форматами. Также министр включил самбо в число потенциально интересных видов для включения в олимпийскую программу. Глава ОКР подчеркнул важность вопроса управленческой модели МОК, заявив, что "клубный формат принятия решений снижает доверие к ним", потому что большую часть решений принимает исполком и члены МОК, а не национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации. Дегтярев отметил трансформацию в освещении Игр, где идет поиск баланса между телевещанием и новыми цифровыми платформами.
Также министр назвал одной из причин дискуссии по поводу будущего Олимпийских игр высокие затраты и инфраструктурные риски, из-за которых в будущем соревнования могут проводиться в небольшом количестве стран, которые уже имеют необходимую инфраструктуру. Пятой и шестой причинами он выделил экологию, в связи с будущим сокращением локаций, пригодных для проведения зимних Игр, и работу по защите женского спорта, поддержав Ковентри в том, что в женских соревнованиях должны участвовать только женщины, а не все, кто так себя называет.
"Наконец, острейшая тема, которая напрямую касается и нашей страны, и Белоруссии - сохранение автономии спорта от политической конъюнктуры и давления. Спорт становится часто элементом санкций против неугодных стран, Россия на себе это ощутила. Санкции наносят вред не только стране, которая им подверглась, но и всему спорту. Восстановление целостности олимпийского движения сейчас основная задача. Полноценное возвращение России в олимпийское движение принесет пользу всему миру. Пора с этим заканчивать, мы ведем дипломатическую и юридическую работу вместе с МОК", - отметил министр.
"Подводя итог: мировой спорт и олимпийское движение сегодня находятся на важной развилке. Либо Олимпийские игры действительно остаются тем "маяком надежды для всех спортсменов", либо олимпийская система окончательно будет фрагментироваться и зависеть от политической конъюнктуры. Нам бы этого не хотелось, Россия выступает за то, чтобы спорт оставался маяком надежды", - заключил Дегтярев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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