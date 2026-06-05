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Николаев: с 2022 года промышленность Чувашии выросла более чем в 1,5 раза - РИА Новости, 05.06.2026
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Чувашская Республика
 
10:32 05.06.2026
Николаев: с 2022 года промышленность Чувашии выросла более чем в 1,5 раза

Николаев: с 2022 года промышленность Чувашии увеличилась более чем в 1,5 раза

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Олег Николаев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Накопленный индекс промышленного роста Чувашской Республики с 2022 года составил почти 60 пунктов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Чувашии Олег Николаев.
"Среднероссийский показатель за тот же период составляет 15 пунктов. И самое главное - в этом году по итогам первого квартала к этой высокой базе мы растем на 10%", – подчеркнул Николаев.
Глава Республики отметил, что такой стремительный рост привлек внимание профильных экспертов, и по итогам 2025 года Чувашия поднялась сразу на 15 пунктов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики министерства промышленности и торговли России.
"За эти годы мы планомерно создавали цепочки технологических процессов, которые могли бы давать в конечном итоге новую продукцию, которая востребована на рынке. Затем, когда такие процессы были сформированы, мы смотрели, где мы можем сами за счет наших предпринимательских идей реализовать эту задачу, а где необходимо приглашать партнеров из других регионов", – рассказал Николаев.
Глава уточнил, что многие производственные кластеры стали межрегиональными.
"Теперь наша задача — не сбавлять темпов, поддерживать уже достигнутый результат, осваивать новые ниши, формировать новые заделы для того, чтобы и дальше расти, но при этом быть полезными в целом для развития страны", – подытожил Николаев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Чувашская РеспубликаОлег Николаев (политик)ПМЭФ
 
 
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