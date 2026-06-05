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Ульянов рассказал об ударах по ядерным объектам в мире за последние годы - РИА Новости, 05.06.2026
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17:20 05.06.2026 (обновлено: 17:30 05.06.2026)
Ульянов рассказал об ударах по ядерным объектам в мире за последние годы

Ульянов рассказал о числе ударов по ядерным объектам в мире за последние годы

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ульянов заявил о росте числа ударов по ядерным объектам в мире.
  • По его словам, за последние годы было больше атак на ядерные объекты, чем за все время существования МАГАТЭ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За последние годы мир пережил больше ударов по ядерным объектам, чем за все годы существования МАГАТЭ вместе взятые, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Только вдумайтесь: за последние годы мы получили больше ударов по ядерным объектам, чем за все годы существования Агентства вместе взятые", - сказал он на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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МАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)РоссияВенаВ мире
 
 
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