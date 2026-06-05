Ульянов рассказал об ударах по ядерным объектам в мире за последние годы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ульянов заявил о росте числа ударов по ядерным объектам в мире.
- По его словам, за последние годы было больше атак на ядерные объекты, чем за все время существования МАГАТЭ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. За последние годы мир пережил больше ударов по ядерным объектам, чем за все годы существования МАГАТЭ вместе взятые, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Только вдумайтесь: за последние годы мы получили больше ударов по ядерным объектам, чем за все годы существования Агентства вместе взятые", - сказал он на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.