В Красноярске потушили пожар в СНТ "Маяк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в садовом товариществе "Маяк" в Красноярске полностью потушили.
- Огонь уничтожил шесть дачных домов, причина пожара устанавливается.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в садовом товариществе "Маяк" в Красноярске удалось полностью потушить, огонь уничтожил шесть дачных домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в СНТ "Маяк" полностью потушен. Огнем уничтожено шесть дачных домов. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении министерства.