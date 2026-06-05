Чернышенко надеется, что российский флаг будет присутствовать на ОИ-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия делает все для того, чтобы на летней Олимпиаде 2028 года спортсмены выступали с флагом и гимном, заявил Чернышенко.
- Соревнования в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости, что Россия делает все для того, чтобы на летней Олимпиаде 2028 года спортсмены выступали с флагом и гимном.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля 2028 года, за ними последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 15 по 27 августа.
"Мы предпринимаем все усилия для этого", - сказал Чернышенко РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, будет ли флаг России на Олимпиаде 2028 года.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.