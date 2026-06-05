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Чернышенко надеется, что российский флаг будет присутствовать на ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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11:23 05.06.2026 (обновлено: 11:25 05.06.2026)
Чернышенко надеется, что российский флаг будет присутствовать на ОИ-2028

Чернышенко: власти предпринимают все усилия, чтобы на ОИ-2028 был флаг и гимн РФ

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия делает все для того, чтобы на летней Олимпиаде 2028 года спортсмены выступали с флагом и гимном, заявил Чернышенко.
  • Соревнования в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости, что Россия делает все для того, чтобы на летней Олимпиаде 2028 года спортсмены выступали с флагом и гимном.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе должны состояться в период с 14 по 30 июля 2028 года, за ними последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 15 по 27 августа.
"Мы предпринимаем все усилия для этого", - сказал Чернышенко РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, будет ли флаг России на Олимпиаде 2028 года.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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4 июня, 13:59
 
СпортРоссияЛос-АнджелесДмитрий Чернышенко
 
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