Чернышенко надеется, что российский флаг будет присутствовать на ОИ-2028

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости, что Россия делает все для того, чтобы на летней Олимпиаде 2028 года спортсмены выступали с флагом и гимном.