Чернышенко назвал дефицит квалифицированных кадров барьером для развития

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что дефицит квалифицированных кадров является прямым барьером для развития приоритетных отраслей в России.

Чернышенко отметил необходимость единой управляемой цепочки в кадровой политике от формирования потребности работодателя до подготовки специалистов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дефицит квалифицированных кадров в России - прямой барьер для развития промышленности, науки, энергетики и других приоритетных отраслей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Дефицит квалифицированных кадров сегодня - действительно прямой барьер для развития промышленности, науки, энергетики и других приоритетных отраслей", - сказал Чернышенко на сессии "Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Кадры".

Он отметил, что кадровая политика должна работать как единая управляемая цепочка от формирования реальной потребности работодателя до подготовки специалистов в каждой конкретной образовательной организации.