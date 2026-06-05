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Чернышенко назвал дефицит квалифицированных кадров барьером для развития - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:37 05.06.2026
Чернышенко назвал дефицит квалифицированных кадров барьером для развития

Чернышенко: дефицит квалифицированных кадров является барьером для развития

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что дефицит квалифицированных кадров является прямым барьером для развития приоритетных отраслей в России.
  • Чернышенко отметил необходимость единой управляемой цепочки в кадровой политике от формирования потребности работодателя до подготовки специалистов.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дефицит квалифицированных кадров в России - прямой барьер для развития промышленности, науки, энергетики и других приоритетных отраслей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Дефицит квалифицированных кадров сегодня - действительно прямой барьер для развития промышленности, науки, энергетики и других приоритетных отраслей", - сказал Чернышенко на сессии "Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Кадры".
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10:35
Он отметил, что кадровая политика должна работать как единая управляемая цепочка от формирования реальной потребности работодателя до подготовки специалистов в каждой конкретной образовательной организации.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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