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Текслер назвал задачу "Челябинска" на следующий сезон и перспективах на РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
15:11 05.06.2026 (обновлено: 15:26 05.06.2026)
Текслер назвал задачу "Челябинска" на следующий сезон и перспективах на РПЛ

Текслер о "Челябинске" в РПЛ: плох тот солдат, кто не хочет быть генералом

© Фото : Пресс-служба ФК "Челябинск"Футболисты клуба "Челябинск"
Футболисты клуба Челябинск - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Челябинск"
Футболисты клуба "Челябинск". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что футбольный клуб «Челябинск» стремится попасть в Российскую премьер-лигу, но перед этим нужно пройти период развития.
  • В сезоне-2025/26 футбольный клуб «Челябинск» занял десятое место в Первой лиге.
  • Текслер отметил, что в регионе активно развивается детско-юношеский спорт, и футбольный клуб «Челябинск» является ориентиром для молодых ребят.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что футбольный клуб "Челябинск" хотел бы попасть в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но перед этим нужно пройти период развития.
В сезоне-2025/26 "Челябинск" занял десятое место в Первой лиге.
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"Футбольный клуб "Челябинск" только в прошлом сезоне впервые вошел в ФНЛ, как ее называют, лучшую лигу мира, и не без основания. В ней идет конкурентная борьба. Сейчас мы проходим путь развития. В свой первый же сезон команда заняла десятое место. Задача на следующий год поставлена - попасть в семерку лучших. Но плох тот солдат, который не хочет быть генералом, если отвечать на вопрос про попадание в РПЛ. Посмотрим, но команда должна пройти определенные этапы развития", - сказал Текслер.
"Мы активно развиваем детско-юношеский спорт, футбол. В регионе у молодых ребят должен быть ориентир, и, безусловно, этим ориентиром является футбольный клуб "Челябинск", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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