Текслер назвал задачу "Челябинска" на следующий сезон и перспективах на РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что футбольный клуб «Челябинск» стремится попасть в Российскую премьер-лигу, но перед этим нужно пройти период развития.

В сезоне-2025/26 футбольный клуб «Челябинск» занял десятое место в Первой лиге.

Текслер отметил, что в регионе активно развивается детско-юношеский спорт, и футбольный клуб «Челябинск» является ориентиром для молодых ребят.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что футбольный клуб "Челябинск" хотел бы попасть в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но перед этим нужно пройти период развития.

В сезоне-2025/26 " Челябинск " занял десятое место в Первой лиге.

"Футбольный клуб "Челябинск" только в прошлом сезоне впервые вошел в ФНЛ, как ее называют, лучшую лигу мира, и не без основания. В ней идет конкурентная борьба. Сейчас мы проходим путь развития. В свой первый же сезон команда заняла десятое место. Задача на следующий год поставлена - попасть в семерку лучших. Но плох тот солдат, который не хочет быть генералом, если отвечать на вопрос про попадание в РПЛ . Посмотрим, но команда должна пройти определенные этапы развития", - сказал Текслер

"Мы активно развиваем детско-юношеский спорт, футбол. В регионе у молодых ребят должен быть ориентир, и, безусловно, этим ориентиром является футбольный клуб "Челябинск", - добавил он.