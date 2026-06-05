В Бурятии разработали новый дрон-перехватчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бурятии разработали дрон-перехватчик для нужд СВО с функцией самонаведения.
- Первое изделие отправлено на линию фронта, где проходит боевую апробацию и уже показало свою эффективность.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Новый дрон-перехватчик для нужд СВО разработали в Бурятии, планируется масштабировать его производство, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Алексей Цыденов.
"Наши производители разработали дрон-перехватчик - для поражения других дронов. У него самонаведение, то есть его не надо вручную наводить, он сам захватывает цели, дальше по оптическому образу идет наведение... Будем сейчас разворачивать масштабируемое производство", - рассказал Цыденов.
Он отметил, что первое изделие отправлено на линию фронта, оно проходит боевую апробацию и уже показало свою эффективность.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.