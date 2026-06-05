В Бурятии разработали новый дрон-перехватчик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Новый дрон-перехватчик для нужд СВО разработали в Бурятии, планируется масштабировать его производство, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Алексей Цыденов.

Он отметил, что первое изделие отправлено на линию фронта, оно проходит боевую апробацию и уже показало свою эффективность.