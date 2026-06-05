СМИ: Буданов* едет в Польшу объясняться за чествование деятелей УПА**

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Буданов* едет в Польшу для переговоров.
- Причина визита — негодование польских властей по поводу присвоения подразделению ВСУ обозначения "имени героев УПА"**.
- В Варшаве Буданов* встретится с представителями польского правительства, в том числе с главой Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчином Пшидачем.
ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* едет в Польшу объясняться по поводу чествования деятелей УПА**, пишет издание Onet.
"Близкий соратник Владимира Зеленского должен встретиться, в частности, с представителями польского правительства", — говорится в публикации.
Отмечается, что в Варшаве Буданова* примет глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач. Речь пойдет именно о решении Зеленского назвать подразделение ВСУ в честь украинских националистов.
"Тема переговоров — присвоение украинскому подразделению обозначения "имени героев УПА**", что вызвало негодование польских властей", — добавило издание.
В конце мая глава киевского режима присвоил одному из подразделений ВСУ обозначение "имени героев УПА**". Это вызвало волну возмущения в Польше. Президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей польской награды.
Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. По версии польской стороны, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики в 1939-1945 годах совершались украинскими националистами. Одиннадцатое июля официально признано в Польше Днем памяти жертв геноцида на Волыни.
За несколько лет Варшава с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Украинская повстанческая армия — экстремистская организация, запрещенная в России.
** Украинская повстанческая армия — экстремистская организация, запрещенная в России.