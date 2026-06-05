СМИ: Буданов* едет в Польшу объясняться за чествование деятелей УПА**

Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. По версии польской стороны, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики в 1939-1945 годах совершались украинскими националистами. Одиннадцатое июля официально признано в Польше Днем памяти жертв геноцида на Волыни.